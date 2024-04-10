В Магнитогорске волонтеры предлагают помощь жителям Оренбурга

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В Оренбурге проводится эвакуация. Фото архивное Фото:
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В Магнитогорске Челябинской области волонтеры предлагают помощь жителям Оренбурга, пострадавшим от паводка. Об этом 10 апреля сообщили в охранной организации «Право роста».

«Частные грузоперевозчики на автомобилях „газель“ предлагают свою помощь в эвакуации имущества с подтопляемых территорий города Оренбурга и окрестных СНТ. Помощь оказывается безвозмездно», — сообщили в охранной организации, опубликовав контакты, по которым можно связаться с волонтерами.

Также организация опубликовала контакты около 40 волонтеров. Спектр предлагаемой помощи широк. Магнитогорцы делятся с пострадавшими бензином, предлагают приютить детей и собак, предлагают место для хранения вещей на время паводка, предлагают жителям Оренбурга лодки и места для автомобилей. Также жители Магнитогорска предлагают медицинские услуги, авто с прицепом и другую помощь.

Магнитогорск находится на юге Челябинской области и является наиболее близким крупным городом региона к Оренбургу. Расстояние от Оренбурга до Магнитогорска по трассе составляет около 400 километров.

На реке Урал в Оренбурге уровень воды 10 апреля превысил критическую отметку, которая составляет 930 сантиметров. Власти Оренбургской области призвали жителей города эвакуироваться из затапливаемых районов.

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В Магнитогорске Челябинской области волонтеры предлагают помощь жителям Оренбурга, пострадавшим от паводка. Об этом 10 апреля сообщили в охранной организации «Право роста». «Частные грузоперевозчики на автомобилях „газель“ предлагают свою помощь в эвакуации имущества с подтопляемых территорий города Оренбурга и окрестных СНТ. Помощь оказывается безвозмездно», — сообщили в охранной организации, опубликовав контакты, по которым можно связаться с волонтерами. Также организация опубликовала контакты около 40 волонтеров. Спектр предлагаемой помощи широк. Магнитогорцы делятся с пострадавшими бензином, предлагают приютить детей и собак, предлагают место для хранения вещей на время паводка, предлагают жителям Оренбурга лодки и места для автомобилей. Также жители Магнитогорска предлагают медицинские услуги, авто с прицепом и другую помощь. Магнитогорск находится на юге Челябинской области и является наиболее близким крупным городом региона к Оренбургу. Расстояние от Оренбурга до Магнитогорска по трассе составляет около 400 километров. На реке Урал в Оренбурге уровень воды 10 апреля превысил критическую отметку, которая составляет 930 сантиметров. Власти Оренбургской области призвали жителей города эвакуироваться из затапливаемых районов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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