В Магнитогорске волонтеры предлагают помощь жителям Оренбурга

10 апреля 2024 в 16:52 Размер текста - 17 +

В Оренбурге проводится эвакуация. Фото архивное Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы В Магнитогорске Челябинской области волонтеры предлагают помощь жителям Оренбурга, пострадавшим от паводка. Об этом 10 апреля сообщили в охранной организации «Право роста». «Частные грузоперевозчики на автомобилях „газель“ предлагают свою помощь в эвакуации имущества с подтопляемых территорий города Оренбурга и окрестных СНТ. Помощь оказывается безвозмездно», — сообщили в охранной организации, опубликовав контакты, по которым можно связаться с волонтерами. Также организация опубликовала контакты около 40 волонтеров. Спектр предлагаемой помощи широк. Магнитогорцы делятся с пострадавшими бензином, предлагают приютить детей и собак, предлагают место для хранения вещей на время паводка, предлагают жителям Оренбурга лодки и места для автомобилей. Также жители Магнитогорска предлагают медицинские услуги, авто с прицепом и другую помощь. Магнитогорск находится на юге Челябинской области и является наиболее близким крупным городом региона к Оренбургу. Расстояние от Оренбурга до Магнитогорска по трассе составляет около 400 километров. На реке Урал в Оренбурге уровень воды 10 апреля превысил критическую отметку, которая составляет 930 сантиметров. Власти Оренбургской области призвали жителей города эвакуироваться из затапливаемых районов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магнитогорске Челябинской области волонтеры предлагают помощь жителям Оренбурга, пострадавшим от паводка. Об этом 10 апреля сообщили в охранной организации «Право роста». «Частные грузоперевозчики на автомобилях „газель“ предлагают свою помощь в эвакуации имущества с подтопляемых территорий города Оренбурга и окрестных СНТ. Помощь оказывается безвозмездно», — сообщили в охранной организации, опубликовав контакты, по которым можно связаться с волонтерами. Также организация опубликовала контакты около 40 волонтеров. Спектр предлагаемой помощи широк. Магнитогорцы делятся с пострадавшими бензином, предлагают приютить детей и собак, предлагают место для хранения вещей на время паводка, предлагают жителям Оренбурга лодки и места для автомобилей. Также жители Магнитогорска предлагают медицинские услуги, авто с прицепом и другую помощь. Магнитогорск находится на юге Челябинской области и является наиболее близким крупным городом региона к Оренбургу. Расстояние от Оренбурга до Магнитогорска по трассе составляет около 400 километров. На реке Урал в Оренбурге уровень воды 10 апреля превысил критическую отметку, которая составляет 930 сантиметров. Власти Оренбургской области призвали жителей города эвакуироваться из затапливаемых районов.