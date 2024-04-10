Мэр Нижнего Тагила взял на контроль ситуацию с паводком на фоне ЧП в Орске

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Коми Пермяцкий округ. Пермь, паводок, наводнение, природа, весна, майкор, камское водохранилище
Уровни запасов воды водохранилищах Нижнего Тагила ниже нормы Фото:

В Нижнем Тагиле держат на контроле пропуск весеннего половодья. Впервые за много лет уровни запасов водохранилищ города ниже нормы, рассказал в своем telegram-канале мэр Владислав Пинаев.

«Воды в этом году большой нет. Уровни запасов в водохранилищах ниже нормы. Такое впервые за много лет. С 25 марта по 10 апреля уровень воды на Черноисточинском пруду поднялся на 18 сантиметров, на Верхне-Выйском — на 31 сантиметр. Сегодня он ниже нормального подпорного уровня на обоих водоемах на 68 и 120 сантиметров соответственно», — написал Пинаев.

По его словам, в пригороде специалисты проверили пропилы льда на реках. «Работаем с учетом обстановки и информации, поступающей из соседних регионов, в постоянном взаимодействии с коллегами из других муниципальных образований», — отметил нижнетагильский мэр.

В Свердловской области выявили семь паводкоопасных направлений, на которые направлено особое внимание. В случае ухудшения обстановки власти обещают принять меры и оповестить свердловчан — для этого создана и работает система централизованного оповещения.

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В Нижнем Тагиле держат на контроле пропуск весеннего половодья. Впервые за много лет уровни запасов водохранилищ города ниже нормы, рассказал в своем telegram-канале мэр Владислав Пинаев. «Воды в этом году большой нет. Уровни запасов в водохранилищах ниже нормы. Такое впервые за много лет. С 25 марта по 10 апреля уровень воды на Черноисточинском пруду поднялся на 18 сантиметров, на Верхне-Выйском — на 31 сантиметр. Сегодня он ниже нормального подпорного уровня на обоих водоемах на 68 и 120 сантиметров соответственно», — написал Пинаев. По его словам, в пригороде специалисты проверили пропилы льда на реках. «Работаем с учетом обстановки и информации, поступающей из соседних регионов, в постоянном взаимодействии с коллегами из других муниципальных образований», — отметил нижнетагильский мэр. В Свердловской области выявили семь паводкоопасных направлений, на которые направлено особое внимание. В случае ухудшения обстановки власти обещают принять меры и оповестить свердловчан — для этого создана и работает система централизованного оповещения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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