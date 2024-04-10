Мэр Нижнего Тагила взял на контроль ситуацию с паводком на фоне ЧП в Орске

В Нижнем Тагиле держат на контроле пропуск весеннего половодья. Впервые за много лет уровни запасов водохранилищ города ниже нормы, рассказал в своем telegram-канале мэр Владислав Пинаев.
«Воды в этом году большой нет. Уровни запасов в водохранилищах ниже нормы. Такое впервые за много лет. С 25 марта по 10 апреля уровень воды на Черноисточинском пруду поднялся на 18 сантиметров, на Верхне-Выйском — на 31 сантиметр. Сегодня он ниже нормального подпорного уровня на обоих водоемах на 68 и 120 сантиметров соответственно», — написал Пинаев.
По его словам, в пригороде специалисты проверили пропилы льда на реках. «Работаем с учетом обстановки и информации, поступающей из соседних регионов, в постоянном взаимодействии с коллегами из других муниципальных образований», — отметил нижнетагильский мэр.
В Свердловской области выявили семь паводкоопасных направлений, на которые направлено особое внимание. В случае ухудшения обстановки власти обещают принять меры и оповестить свердловчан — для этого создана и работает система централизованного оповещения.
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