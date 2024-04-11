11 апреля 2024

«Известия»: китайские банки ввели новые условия приема платежей из РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Михаила Мишустина в Китай. КНР Шанхай, флаг россии, флаг китая
Китайские банки пытаются снять с себя ответственность Фото:

Китайские банки при приеме платежей из России стали запрашивать информацию, связанную с трансакциями с ЛНР, ДНР, Крымом, Ираном, Северной Кореей, Кубой или Сирией. Кроме того, запрашиваются данные, которые касаются взаимосвязи с вооруженными силами. Документ с такими вопросами появился в личном кабинете юрлица для проведения операции.

«Несколько крупнейших банков Китая усилили контроль за платежами из России. Для одобрения таких трансакций Bank of China начал запрашивать данные о том, связана ли операция с ЛНР, ДНР, Крымом, Ираном, Северной Кореей, Кубой или Сирией», — указано в документе, который есть в распоряжении «Известий». Отмечается, что еще запрашивается информация о том, имеет ли отправитель или получатель платежа отношение к российским вооруженным силам.

Генеральный директор АО «Первая группа» Алексей Порошин пояснил газете, что клиент, отвечая на вопросы об операциях, снимает с Bank of China ответственность. Таким образом, китайский банк страхует себя перед американскими проверками.

С конца марта китайские банки начали блокировать оплату российских производителей электроники. В январе Bloomberg сообщал, что после угроз США в адрес банков о санкциях при выявлении сотрудничества с РФ, они ужесточили контроль операций, передает «Коммерсант».

По данным Bloomberg, некоторые китайские госбанки начали проверять российский бизнес. Ограничения на предоставление финансирования стали вводится после принятого в США указа о вторичных санкциях, сообщает агентство. Китайские банки планируют разорвать связи с клиентами, находящимися в санкционном списке, и прекратить предоставление финансовых услуг российскому военному сектору. Помимо того, многие банки начали отказываться проводить платежи в долларах с российскими компаниями после новых санкций.

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Китайские банки при приеме платежей из России стали запрашивать информацию, связанную с трансакциями с ЛНР, ДНР, Крымом, Ираном, Северной Кореей, Кубой или Сирией. Кроме того, запрашиваются данные, которые касаются взаимосвязи с вооруженными силами. Документ с такими вопросами появился в личном кабинете юрлица для проведения операции. «Несколько крупнейших банков Китая усилили контроль за платежами из России. Для одобрения таких трансакций Bank of China начал запрашивать данные о том, связана ли операция с ЛНР, ДНР, Крымом, Ираном, Северной Кореей, Кубой или Сирией», — указано в документе, который есть в распоряжении «Известий». Отмечается, что еще запрашивается информация о том, имеет ли отправитель или получатель платежа отношение к российским вооруженным силам. Генеральный директор АО «Первая группа» Алексей Порошин пояснил газете, что клиент, отвечая на вопросы об операциях, снимает с Bank of China ответственность. Таким образом, китайский банк страхует себя перед американскими проверками. С конца марта китайские банки начали блокировать оплату российских производителей электроники. В январе Bloomberg сообщал, что после угроз США в адрес банков о санкциях при выявлении сотрудничества с РФ, они ужесточили контроль операций, передает «Коммерсант». По данным Bloomberg, некоторые китайские госбанки начали проверять российский бизнес. Ограничения на предоставление финансирования стали вводится после принятого в США указа о вторичных санкциях, сообщает агентство. Китайские банки планируют разорвать связи с клиентами, находящимися в санкционном списке, и прекратить предоставление финансовых услуг российскому военному сектору. Помимо того, многие банки начали отказываться проводить платежи в долларах с российскими компаниями после новых санкций.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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