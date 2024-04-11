«Известия»: китайские банки ввели новые условия приема платежей из РФ

12 апреля 2024 в 03:45 Размер текста - 17 +

Китайские банки пытаются снять с себя ответственность Фото: Георгий Бергал © URA.RU Китайские банки при приеме платежей из России стали запрашивать информацию, связанную с трансакциями с ЛНР, ДНР, Крымом, Ираном, Северной Кореей, Кубой или Сирией. Кроме того, запрашиваются данные, которые касаются взаимосвязи с вооруженными силами. Документ с такими вопросами появился в личном кабинете юрлица для проведения операции. «Несколько крупнейших банков Китая усилили контроль за платежами из России. Для одобрения таких трансакций Bank of China начал запрашивать данные о том, связана ли операция с ЛНР, ДНР, Крымом, Ираном, Северной Кореей, Кубой или Сирией», — указано в документе, который есть в распоряжении «Известий». Отмечается, что еще запрашивается информация о том, имеет ли отправитель или получатель платежа отношение к российским вооруженным силам. Генеральный директор АО «Первая группа» Алексей Порошин пояснил газете, что клиент, отвечая на вопросы об операциях, снимает с Bank of China ответственность. Таким образом, китайский банк страхует себя перед американскими проверками. С конца марта китайские банки начали блокировать оплату российских производителей электроники. В январе Bloomberg сообщал, что после угроз США в адрес банков о санкциях при выявлении сотрудничества с РФ, они ужесточили контроль операций, передает « Коммерсант ». По данным Bloomberg, некоторые китайские госбанки начали проверять российский бизнес. Ограничения на предоставление финансирования стали вводится после принятого в США указа о вторичных санкциях, сообщает агентство. Китайские банки планируют разорвать связи с клиентами, находящимися в санкционном списке, и прекратить предоставление финансовых услуг российскому военному сектору. Помимо того, многие банки начали отказываться проводить платежи в долларах с российскими компаниями после новых санкций. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Китайские банки при приеме платежей из России стали запрашивать информацию, связанную с трансакциями с ЛНР, ДНР, Крымом, Ираном, Северной Кореей, Кубой или Сирией. Кроме того, запрашиваются данные, которые касаются взаимосвязи с вооруженными силами. Документ с такими вопросами появился в личном кабинете юрлица для проведения операции. «Несколько крупнейших банков Китая усилили контроль за платежами из России. Для одобрения таких трансакций Bank of China начал запрашивать данные о том, связана ли операция с ЛНР, ДНР, Крымом, Ираном, Северной Кореей, Кубой или Сирией», — указано в документе, который есть в распоряжении «Известий». Отмечается, что еще запрашивается информация о том, имеет ли отправитель или получатель платежа отношение к российским вооруженным силам. Генеральный директор АО «Первая группа» Алексей Порошин пояснил газете, что клиент, отвечая на вопросы об операциях, снимает с Bank of China ответственность. Таким образом, китайский банк страхует себя перед американскими проверками. С конца марта китайские банки начали блокировать оплату российских производителей электроники. В январе Bloomberg сообщал, что после угроз США в адрес банков о санкциях при выявлении сотрудничества с РФ, они ужесточили контроль операций, передает «Коммерсант». По данным Bloomberg, некоторые китайские госбанки начали проверять российский бизнес. Ограничения на предоставление финансирования стали вводится после принятого в США указа о вторичных санкциях, сообщает агентство. Китайские банки планируют разорвать связи с клиентами, находящимися в санкционном списке, и прекратить предоставление финансовых услуг российскому военному сектору. Помимо того, многие банки начали отказываться проводить платежи в долларах с российскими компаниями после новых санкций.