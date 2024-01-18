Политика «Известия»: китайские банки перестали принимать платежи в долларах из РФ 19 января 2024 в 03:07 Размер текста - 17 + Многие китайские банки отказались проводить платежи в долларах с РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Многие китайские банки отказались проводить платежи в долларах с российскими компаниями после новых санкций против РФ в декабре 2023 года. Об этом рассказали участники платежного рынка. «Многие китайские банки отказались проводить платежи в долларах с Россией после ужесточения санкций со стороны США в декабре 2023», — пишут «Известия», ссылаясь на участников рынка. Доллары легко отлеживаются, считает один источник из бизнес-сообщества. По данным Bloomberg, два китайских госбанка начали проверять российский бизнес. Ограничения на предоставление финансирования стали вводится из-за принятого в США указа о вторичных санкциях, сообщает агентство. Лидеры Европейского союза (ЕС) на саммите ЕС-Китай планировали принять решение о введении санкций против компаний из Китая из-за поддержки обхода санкций против РФ. Многие китайские банки отказались проводить платежи в долларах с российскими компаниями после новых санкций против РФ в декабре 2023 года. Об этом рассказали участники платежного рынка. «Многие китайские банки отказались проводить платежи в долларах с Россией после ужесточения санкций со стороны США в декабре 2023», — пишут «Известия», ссылаясь на участников рынка. Доллары легко отлеживаются, считает один источник из бизнес-сообщества. По данным Bloomberg, два китайских госбанка начали проверять российский бизнес. Ограничения на предоставление финансирования стали вводится из-за принятого в США указа о вторичных санкциях, сообщает агентство. Лидеры Европейского союза (ЕС) на саммите ЕС-Китай планировали принять решение о введении санкций против компаний из Китая из-за поддержки обхода санкций против РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям