18 января 2024

«Известия»: китайские банки перестали принимать платежи в долларах из РФ

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Доллары. Курган, валюта, купюра, доллары, курс доллара, сто долларов, доллар
Многие китайские банки отказались проводить платежи в долларах с РФ Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Многие китайские банки отказались проводить платежи в долларах с российскими компаниями после новых санкций против РФ в декабре 2023 года. Об этом рассказали участники платежного рынка.

«Многие китайские банки отказались проводить платежи в долларах с Россией после ужесточения санкций со стороны США в декабре 2023», — пишут «Известия», ссылаясь на участников рынка. Доллары легко отлеживаются, считает один источник из бизнес-сообщества.

По данным Bloomberg, два китайских госбанка начали проверять российский бизнес. Ограничения на предоставление финансирования стали вводится из-за принятого в США указа о вторичных санкциях, сообщает агентство. Лидеры Европейского союза (ЕС) на саммите ЕС-Китай планировали принять решение о введении санкций против компаний из Китая из-за поддержки обхода санкций против РФ.

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Многие китайские банки отказались проводить платежи в долларах с российскими компаниями после новых санкций против РФ в декабре 2023 года. Об этом рассказали участники платежного рынка. «Многие китайские банки отказались проводить платежи в долларах с Россией после ужесточения санкций со стороны США в декабре 2023», — пишут «Известия», ссылаясь на участников рынка. Доллары легко отлеживаются, считает один источник из бизнес-сообщества. По данным Bloomberg, два китайских госбанка начали проверять российский бизнес. Ограничения на предоставление финансирования стали вводится из-за принятого в США указа о вторичных санкциях, сообщает агентство. Лидеры Европейского союза (ЕС) на саммите ЕС-Китай планировали принять решение о введении санкций против компаний из Китая из-за поддержки обхода санкций против РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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