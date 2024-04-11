Путин провел совещание по паводкам в РФ: главные заявления

Путин: главная задача по паводкам в РФ — восстановление жилья
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Владимир Путин на пленарной сессии Валдайского дискуссионного клуба. Сочи, путин владимир, топ
Путин выслушал доклады глав регионов, пострадавших от паводков Фото:

Президент России Владимир Путин провел совещание по ситуации с паводками в стране. Главы пострадавших регионов доложили главе государства о текущей ситуации. URA.RU рассказывает, какие заявления прозвучали на совещании.

Заявления Путина

Президент России попросил глав регионов докладывать ему о ходе восстановительных работ. «Прошу докладывать регулярно», — заявил Путин. Трансляция совещания велась URA.RU на канале в Rutube.

Главной задачей по паводкам в РФ является — принятие мер по восстановлению жилья в регионах. «Но нужно уже сейчас думать о восстановлении жилья в подтопленных регионах, заранее готовиться к этому», —отметил президент.

Ситуация в Оренбургской области

Обстановка в Оренбургской области достигла пика. «Самая сложная ситуация в Оренбурге», заявил губернатор региона Денис Паслер.

Однако ситуация с паводками в Орске стабилизировалась. Уровень воды за сутки снизился еще на 14 сантиметров.

Ожидается, что за предстоящие сутки в районе Оренбурга, произойдет повышение уровня воды в реке Урал. «Может подтопить 3,5 тысячи домов», — заявил губернатор региона.

В результате паводков в регионе подтоплено 11972 жилых дома и более 14 тысяч приусадебных участков. Паслер отметил, что ущерб от наводнений превысил 40 миллиардов рублей.

Ситуация в Курганской области

По словам губернатора региона Вадима Шумкова сейчас в Кургане ведется работа по укреплению дамбы, общая длина которой составляет 30 километров. Уровень дамбы на наиболее опасных участках хотят поднять «с 8-10 до 11 и более метров».

Также ведутся работы по дополнительной защите водоканала делается для того, чтобы город не остался без питьевой воды. «Гражданам вместе с тем даны рекомендации осуществить запасы питьевой воды до месячного норматива», — заявил Шумков.

Пострадавшим от паводков выплатят единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей. «Представление финансовой помощи гражданам в связи с утратой имущества первой необходимости — в размере до 30 тысяч рублей за частичную и 50 тысяч рублей за полную утрату жилья», — сообщил губернатор региона.

Ситуация в Тюменской области

«Дамбы, которые защищают наши крупные населенные пункты, могут быть прорваны», — сообщил губернатор региона Александр Моор. По его словам, сейчас проводятся работы по их укреплению и повышению уровня.

Некоторые дамбы уже готовы к максимальному уровню воды. «Дамбы вокруг крупных городов области готовы к максимальному уровню воды», — отметил губернатор. По его словам, в некоторых местах высота увеличена на 1-1,5 метра.

В зону затопления в регионе могут попасть 1847 жилых домов и более семи тысяч человек из 51 населенного пункта. Губернатор региона сообщил, что на реках Тобол и Ишим возможно достижение максимальных значений уровня воды. «[Уровень воды] в среднем где-то на полметра выше исторических максимумов», — заявил Моор.

По его словам, пик паводка стоит ожидать ближе к концу апреля. «Пик паводка придется на 22—23 апреля», — отметил Моор.

Заявления МЧС России

По словам министра МЧС РФ Александра Куренкова, сил и средств министерства, работающих в Оренбургской области достаточно. «С точки зрения сил и средств, которые применяются МЧС России, <…> все что касается Оренбургской области на сегодняшний день, коллеги подтверждают, что группировки достаточно», — заявил он.

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Президент России Владимир Путин провел совещание по ситуации с паводками в стране. Главы пострадавших регионов доложили главе государства о текущей ситуации. URA.RU рассказывает, какие заявления прозвучали на совещании. Президент России попросил глав регионов докладывать ему о ходе восстановительных работ. «Прошу докладывать регулярно», — заявил Путин. Трансляция совещания велась URA.RU на канале в Rutube. Главной задачей по паводкам в РФ является — принятие мер по восстановлению жилья в регионах. «Но нужно уже сейчас думать о восстановлении жилья в подтопленных регионах, заранее готовиться к этому», —отметил президент. Обстановка в Оренбургской области достигла пика. «Самая сложная ситуация в Оренбурге», заявил губернатор региона Денис Паслер. Однако ситуация с паводками в Орске стабилизировалась. Уровень воды за сутки снизился еще на 14 сантиметров. Ожидается, что за предстоящие сутки в районе Оренбурга, произойдет повышение уровня воды в реке Урал. «Может подтопить 3,5 тысячи домов», — заявил губернатор региона. В результате паводков в регионе подтоплено 11972 жилых дома и более 14 тысяч приусадебных участков. Паслер отметил, что ущерб от наводнений превысил 40 миллиардов рублей. По словам губернатора региона Вадима Шумкова сейчас в Кургане ведется работа по укреплению дамбы, общая длина которой составляет 30 километров. Уровень дамбы на наиболее опасных участках хотят поднять «с 8-10 до 11 и более метров». Также ведутся работы по дополнительной защите водоканала делается для того, чтобы город не остался без питьевой воды. «Гражданам вместе с тем даны рекомендации осуществить запасы питьевой воды до месячного норматива», — заявил Шумков. Пострадавшим от паводков выплатят единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей. «Представление финансовой помощи гражданам в связи с утратой имущества первой необходимости — в размере до 30 тысяч рублей за частичную и 50 тысяч рублей за полную утрату жилья», — сообщил губернатор региона. «Дамбы, которые защищают наши крупные населенные пункты, могут быть прорваны», — сообщил губернатор региона Александр Моор. По его словам, сейчас проводятся работы по их укреплению и повышению уровня. Некоторые дамбы уже готовы к максимальному уровню воды. «Дамбы вокруг крупных городов области готовы к максимальному уровню воды», — отметил губернатор. По его словам, в некоторых местах высота увеличена на 1-1,5 метра. В зону затопления в регионе могут попасть 1847 жилых домов и более семи тысяч человек из 51 населенного пункта. Губернатор региона сообщил, что на реках Тобол и Ишим возможно достижение максимальных значений уровня воды. «[Уровень воды] в среднем где-то на полметра выше исторических максимумов», — заявил Моор. По его словам, пик паводка стоит ожидать ближе к концу апреля. «Пик паводка придется на 22—23 апреля», — отметил Моор. По словам министра МЧС РФ Александра Куренкова, сил и средств министерства, работающих в Оренбургской области достаточно. «С точки зрения сил и средств, которые применяются МЧС России, <…> все что касается Оренбургской области на сегодняшний день, коллеги подтверждают, что группировки достаточно», — заявил он.
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