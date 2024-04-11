Путин провел совещание по паводкам в РФ: главные заявления

Президент России Владимир Путин провел совещание по ситуации с паводками в стране. Главы пострадавших регионов доложили главе государства о текущей ситуации. URA.RU рассказывает, какие заявления прозвучали на совещании.
Заявления Путина
Президент России попросил глав регионов докладывать ему о ходе восстановительных работ. «Прошу докладывать регулярно», — заявил Путин.
Главной задачей по паводкам в РФ является — принятие мер по восстановлению жилья в регионах. «Но нужно уже сейчас думать о восстановлении жилья в подтопленных регионах, заранее готовиться к этому», —отметил президент.
Ситуация в Оренбургской области
Обстановка в Оренбургской области достигла пика. «Самая сложная ситуация в Оренбурге», заявил губернатор региона Денис Паслер.
Однако ситуация с паводками в Орске стабилизировалась. Уровень воды за сутки снизился еще на 14 сантиметров.
Ожидается, что за предстоящие сутки в районе Оренбурга, произойдет повышение уровня воды в реке Урал. «Может подтопить 3,5 тысячи домов», — заявил губернатор региона.
В результате паводков в регионе подтоплено 11972 жилых дома и более 14 тысяч приусадебных участков. Паслер отметил, что ущерб от наводнений превысил 40 миллиардов рублей.
Ситуация в Курганской области
По словам губернатора региона Вадима Шумкова сейчас в Кургане ведется работа по укреплению дамбы, общая длина которой составляет 30 километров. Уровень дамбы на наиболее опасных участках хотят поднять «с 8-10 до 11 и более метров».
Также ведутся работы по дополнительной защите водоканала делается для того, чтобы город не остался без питьевой воды. «Гражданам вместе с тем даны рекомендации осуществить запасы питьевой воды до месячного норматива», — заявил Шумков.
Пострадавшим от паводков выплатят единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей. «Представление финансовой помощи гражданам в связи с утратой имущества первой необходимости — в размере до 30 тысяч рублей за частичную и 50 тысяч рублей за полную утрату жилья», — сообщил губернатор региона.
Ситуация в Тюменской области
«Дамбы, которые защищают наши крупные населенные пункты, могут быть прорваны», — сообщил губернатор региона Александр Моор. По его словам, сейчас проводятся работы по их укреплению и повышению уровня.
Некоторые дамбы уже готовы к максимальному уровню воды. «Дамбы вокруг крупных городов области готовы к максимальному уровню воды», — отметил губернатор. По его словам, в некоторых местах высота увеличена на 1-1,5 метра.
В зону затопления в регионе могут попасть 1847 жилых домов и более семи тысяч человек из 51 населенного пункта. Губернатор региона сообщил, что на реках Тобол и Ишим возможно достижение максимальных значений уровня воды. «[Уровень воды] в среднем где-то на полметра выше исторических максимумов», — заявил Моор.
По его словам, пик паводка стоит ожидать ближе к концу апреля. «Пик паводка придется на 22—23 апреля», — отметил Моор.
Заявления МЧС России
По словам министра МЧС РФ Александра Куренкова, сил и средств министерства, работающих в Оренбургской области достаточно. «С точки зрения сил и средств, которые применяются МЧС России, <…> все что касается Оренбургской области на сегодняшний день, коллеги подтверждают, что группировки достаточно», — заявил он.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.