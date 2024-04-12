Губернатор Махонин вручил пермской учительнице полмиллиона рублей

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День знаний, открытие лицея N 10. Мкр Погоды. Пермь, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин наградил педагога премией губернатора Фото:

Премию губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в размере 500 тысяч рублей получила учительница из школы №77 Ольга Апанасенко. Она стала лучшим педагогом в номинации «Учитель общего образования» на региональном этапе учитель года. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

«Ольга Апанасенко, преподающая в школе №77 историю, обществознание и искусство, стала лучшим учителем в номинации „Учитель общего образования“. Она будет представлять Пермский край на финальном этапе соревнований „Учитель года“. Ольге вручили главный приз и символ „Учителя года“ — статуэтку пеликана. Также она получит премию губернатора Дмитрия Махонина в размере полумиллиона рублей», — рассказали в правительстве.

Соревнования за звание лучшего педагога проходили в несколько этапом. Конкурсантам необходимо было провести урок, ответить на сложный вопрос за минуту и порассуждать о перспективах регионального образования.

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Премию губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в размере 500 тысяч рублей получила учительница из школы №77 Ольга Апанасенко. Она стала лучшим педагогом в номинации «Учитель общего образования» на региональном этапе учитель года. Об этом сообщается на сайте краевого правительства. «Ольга Апанасенко, преподающая в школе №77 историю, обществознание и искусство, стала лучшим учителем в номинации „Учитель общего образования“. Она будет представлять Пермский край на финальном этапе соревнований „Учитель года“. Ольге вручили главный приз и символ „Учителя года“ — статуэтку пеликана. Также она получит премию губернатора Дмитрия Махонина в размере полумиллиона рублей», — рассказали в правительстве. Соревнования за звание лучшего педагога проходили в несколько этапом. Конкурсантам необходимо было провести урок, ответить на сложный вопрос за минуту и порассуждать о перспективах регионального образования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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