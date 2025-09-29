В Перми вышли из строя сломались терминалы оплаты на автовокзале

В Перми 29 сентября на автовокзале сломались терминалы оплаты. Из-за того пассажиры не могут купить билеты на межмуниципальные автобусы по банковским картам, сообщили в teelgram-канале краевого министерства транспорта.
«Сегодня у ООО „Автовокзалы Прикамья“ зафиксирована некорректная работа оборудования. Она привела к невозможности покупки билетов на межмуниципальные автобусы на сайте и в мобильном приложении avperm, а также в кассах пермского автовокзала через банковские терминалы», — сказано в сообщении.
Уточняется, что купить билеты и оплатить багаж можно только наличными. По словам пресс-службы краевого минтранса, специалисты уже занимаются устранением неполадок. В ближайшее время работу сервиса обещают восстановить.
