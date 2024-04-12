Лукашенко: Белоруссия внесет вклад в Российскую космическую станцию

12 апреля 2024 в 20:16 Размер текста - 17 +

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что внесет вклад в строительство Российской орбитальной станции Фото: Владимир Андреев © URA.RU Белоруссия готова принять участие в создании Российской орбитальной станции. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко 12 апреля во время встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным и космонавтами Мариной Василевской и Олегом Новицким. «Я думаю, что мы еще не единожды увидим совместные полеты россиян и белорусов. [У России] будет своя космическая станция. „Ангара“ все-таки затащит туда это оборудование, — это главное. Мы готовы вместе приложиться, насколько мы это можем, чтобы создать эту космическую станцию и вместе работать», — заявил Лукашенко. О создании Российской орбитальной станции стало известно в 2022 году. Строительство собственной космической станции позволит России уйти с МКС, российский модуль которой, как ожидается, прекратит использоваться в 2028 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Белоруссия готова принять участие в создании Российской орбитальной станции. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко 12 апреля во время встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным и космонавтами Мариной Василевской и Олегом Новицким. «Я думаю, что мы еще не единожды увидим совместные полеты россиян и белорусов. [У России] будет своя космическая станция. „Ангара“ все-таки затащит туда это оборудование, — это главное. Мы готовы вместе приложиться, насколько мы это можем, чтобы создать эту космическую станцию и вместе работать», — заявил Лукашенко. О создании Российской орбитальной станции стало известно в 2022 году. Строительство собственной космической станции позволит России уйти с МКС, российский модуль которой, как ожидается, прекратит использоваться в 2028 году.