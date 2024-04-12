Лукашенко: Белоруссия внесет вклад в Российскую космическую станцию

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Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, лукашенко александр
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что внесет вклад в строительство Российской орбитальной станции Фото:

Белоруссия готова принять участие в создании Российской орбитальной станции. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко 12 апреля во время встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным и космонавтами Мариной Василевской и Олегом Новицким.

«Я думаю, что мы еще не единожды увидим совместные полеты россиян и белорусов. [У России] будет своя космическая станция. „Ангара“ все-таки затащит туда это оборудование, — это главное. Мы готовы вместе приложиться, насколько мы это можем, чтобы создать эту космическую станцию и вместе работать», — заявил Лукашенко.

О создании Российской орбитальной станции стало известно в 2022 году. Строительство собственной космической станции позволит России уйти с МКС, российский модуль которой, как ожидается, прекратит использоваться в 2028 году.

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Белоруссия готова принять участие в создании Российской орбитальной станции. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко 12 апреля во время встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным и космонавтами Мариной Василевской и Олегом Новицким. «Я думаю, что мы еще не единожды увидим совместные полеты россиян и белорусов. [У России] будет своя космическая станция. „Ангара“ все-таки затащит туда это оборудование, — это главное. Мы готовы вместе приложиться, насколько мы это можем, чтобы создать эту космическую станцию и вместе работать», — заявил Лукашенко. О создании Российской орбитальной станции стало известно в 2022 году. Строительство собственной космической станции позволит России уйти с МКС, российский модуль которой, как ожидается, прекратит использоваться в 2028 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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