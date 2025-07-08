ЕС ищет способы закрыть финансовую многомиллиардную дыру Украины

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ЕС решает, как покрыть бюджетный дефицит Украины в 2026 году
ЕС решает, как покрыть бюджетный дефицит Украины в 2026 году Фото:
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Евросоюз ищет пути закрытия бюджетного дефицита Украины в размере 19 миллиардов долларов, который ожидается в 2026 году. В качестве одного из вариантов рассматривается предоставление авансовых займов от стран Группы семи (G7), сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники.

«Многие заинтересованные стороны, которые рассчитывали на соглашение о прекращении огня в этом году [для облегчения финансового положения Украины], вынуждены пересчитать свои расходы и осознать, что существует финансовая дыра, как бы они ни пытались ее закрыть», — приводит цитату Financial Times. Там отметили, что дефицит ожидается уже в следующем, 2026 году.

Сообщается, что Еврокомиссия уже скорректировала финансовые потоки для поддержки Украины в 2025 году из-за продолжающегося вооруженного конфликта. Одной из мер может стать выделение двусторонних грантов Киеву на военные нужды — эти средства будут оформляться как «внебюджетные внешние транши» и одновременно засчитываться в целевые показатели расходов на оборону стран ЕС.

Кроме того, обсуждается возможность предоставления Украине кредита на сумму до 50 миллиардов долларов за счет замороженных российских активов или их реинвестирования в более высокорисковые финансовые инструменты. Окончательное решение о механизмах дополнительной поддержки пока не принято, переговоры между странами Евросоюза продолжаются.

Власти Киева не раз отмечали, что Украина способна самостоятельно покрывать исключительно оборонные расходы, в то время как финансирование других бюджетных направлений осуществляется за счет внешней поддержки. При этом значительная доля предоставляемых средств поступает в страну в форме кредитов, а не безвозмездных грантов.

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Евросоюз ищет пути закрытия бюджетного дефицита Украины в размере 19 миллиардов долларов, который ожидается в 2026 году. В качестве одного из вариантов рассматривается предоставление авансовых займов от стран Группы семи (G7), сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники. «Многие заинтересованные стороны, которые рассчитывали на соглашение о прекращении огня в этом году [для облегчения финансового положения Украины], вынуждены пересчитать свои расходы и осознать, что существует финансовая дыра, как бы они ни пытались ее закрыть», — приводит цитату Financial Times. Там отметили, что дефицит ожидается уже в следующем, 2026 году. Сообщается, что Еврокомиссия уже скорректировала финансовые потоки для поддержки Украины в 2025 году из-за продолжающегося вооруженного конфликта. Одной из мер может стать выделение двусторонних грантов Киеву на военные нужды — эти средства будут оформляться как «внебюджетные внешние транши» и одновременно засчитываться в целевые показатели расходов на оборону стран ЕС. Кроме того, обсуждается возможность предоставления Украине кредита на сумму до 50 миллиардов долларов за счет замороженных российских активов или их реинвестирования в более высокорисковые финансовые инструменты. Окончательное решение о механизмах дополнительной поддержки пока не принято, переговоры между странами Евросоюза продолжаются. Власти Киева не раз отмечали, что Украина способна самостоятельно покрывать исключительно оборонные расходы, в то время как финансирование других бюджетных направлений осуществляется за счет внешней поддержки. При этом значительная доля предоставляемых средств поступает в страну в форме кредитов, а не безвозмездных грантов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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