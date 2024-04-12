В Свердловской области насмерть разбился мотоциклист

13 апреля 2024 в 19:29 Размер текста - 17 +

Мотоциклист не соблюдал безопасную дистанцию, это стало причиной ДТП (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На 1 км трассы Большебрусянское — с. Колюткино, Заречного района произошло смертельное ДТП, водитель мотоцикла «Эндуро» столкнулся с автомобилем Toyota из-за несоблюдения безопасной дистанции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГИБДД Свердловской области. «Мужчина, 1971 г. р., житель пос. Двуреченск, управляя мотоциклом „Эндуро“, не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля Toyota, под управлением мужчины, 1990 г. р., вследствие чего допустил с ним столкновение. В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте, до прибытия сотрудников скорой медицинской помощи», — сказано в посте в telegram-канале ведомства. На месте происшествия работает оперативная группа, ведется расследование, в рамках которого будет установлена окончательная причина произошедшего. Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдения дорожных правил, особенно о сохранении безопасной дистанции и скоростного режима, что особенно актуально в условиях меняющихся погодных условий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На 1 км трассы Большебрусянское — с. Колюткино, Заречного района произошло смертельное ДТП, водитель мотоцикла «Эндуро» столкнулся с автомобилем Toyota из-за несоблюдения безопасной дистанции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГИБДД Свердловской области. «Мужчина, 1971 г. р., житель пос. Двуреченск, управляя мотоциклом „Эндуро“, не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля Toyota, под управлением мужчины, 1990 г. р., вследствие чего допустил с ним столкновение. В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте, до прибытия сотрудников скорой медицинской помощи», — сказано в посте в telegram-канале ведомства. На месте происшествия работает оперативная группа, ведется расследование, в рамках которого будет установлена окончательная причина произошедшего. Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдения дорожных правил, особенно о сохранении безопасной дистанции и скоростного режима, что особенно актуально в условиях меняющихся погодных условий.