14 апреля 2024
13 апреля 2024

В Перми СК занялся расследованием гибели людей на пожаре

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Москвы. Москва, следственный комитет, ск, спецтранспорт
Следователи работают на месте ЧП Фото:

Следственный комитет начал проверку после обнаружения двух тел на пожаре в высотке на улице Клары Цеткин в Перми. Об этом сообщили в ведомстве.

«Следственным отделом по Свердловскому району г. Пермь СУ СК РФ по Пермскому краю проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тел двух человек в ходе тушения пожара. Следователем проводится осмотр места происшествия, назначаются необходимые судебные экспертизы для установления причин пожара и гибели людей», — сообщается в telegram-канале регионального управления.

Ранее URA.RU рассказывало, что тела погибших обнаружили пожарные. Огонь охватил квартиру на девятом этаже дома утром 15 апреля.

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Следственный комитет начал проверку после обнаружения двух тел на пожаре в высотке на улице Клары Цеткин в Перми. Об этом сообщили в ведомстве. «Следственным отделом по Свердловскому району г. Пермь СУ СК РФ по Пермскому краю проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тел двух человек в ходе тушения пожара. Следователем проводится осмотр места происшествия, назначаются необходимые судебные экспертизы для установления причин пожара и гибели людей», — сообщается в telegram-канале регионального управления. Ранее URA.RU рассказывало, что тела погибших обнаружили пожарные. Огонь охватил квартиру на девятом этаже дома утром 15 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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