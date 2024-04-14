В Перми СК занялся расследованием гибели людей на пожаре

Следователи работают на месте ЧП Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Следственный комитет начал проверку после обнаружения двух тел на пожаре в высотке на улице Клары Цеткин в Перми. Об этом сообщили в ведомстве.

«Следственным отделом по Свердловскому району г. Пермь СУ СК РФ по Пермскому краю проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тел двух человек в ходе тушения пожара. Следователем проводится осмотр места происшествия, назначаются необходимые судебные экспертизы для установления причин пожара и гибели людей», — сообщается в telegram-канале регионального управления.

Ранее URA.RU рассказывало, что тела погибших обнаружили пожарные. Огонь охватил квартиру на девятом этаже дома утром 15 апреля.