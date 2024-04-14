На пожаре в пермской высотке погибли два человека

Двух человек пожарным удалось спасти по автолестнице
В Перми утром 15 апреля пожар охватил квартиру на девятом этаже дома по улице Клары Цеткин. Как сообщили в ГУ МЧС, в результате погибли два человека.
«Огнеборцы МЧС России спасли двух человек с помощью автолестницы. К сожалению, на пожаре обнаружены двое погибших», — рассказали спасатели журналистам.
Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Еще до прибытия пожарных из дома эвакуировались 20 человек.
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