14 апреля 2024
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12 апреля 2024

На пожаре в пермской высотке погибли два человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в спортивной детской школе. Курган, пожар, задымление, пожарные
Двух человек пожарным удалось спасти по автолестнице Фото:

В Перми утром 15 апреля пожар охватил квартиру на девятом этаже дома по улице Клары Цеткин. Как сообщили в ГУ МЧС, в результате погибли два человека.

«Огнеборцы МЧС России спасли двух человек с помощью автолестницы. К сожалению, на пожаре обнаружены двое погибших», — рассказали спасатели журналистам.

Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Еще до прибытия пожарных из дома эвакуировались 20 человек.

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В Перми утром 15 апреля пожар охватил квартиру на девятом этаже дома по улице Клары Цеткин. Как сообщили в ГУ МЧС, в результате погибли два человека. «Огнеборцы МЧС России спасли двух человек с помощью автолестницы. К сожалению, на пожаре обнаружены двое погибших», — рассказали спасатели журналистам. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Еще до прибытия пожарных из дома эвакуировались 20 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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