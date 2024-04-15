В Екатеринбурге осудили сторонника «Азова»*, пытавшегося устроить диверсию

15 апреля 2024 в 16:25 Размер текста - 17 +

Владлена Меньшикова (внесен в список террористов и экстремистов) поймали сотрудники ФСБ и полиции (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге (ЦОВС) отправил в колонию жителя Режа Владлена Меньшикова (внесен в список террористов и экстремистов) за попытку устроить диверсию на железной дороге, сообщили в инстанции. По данным URA.RU, мужчина был связан с запрещенным в РФ и признанным террористическим нацбатальном «Азов». «Меньшиков приговорен к 14 годам лишения свободы. Из них первые четыре года он должен провести в тюрьме, оставшиеся — в колонии строгого режима», — пояснили URA.RU в пресс-службе ЦОВС. Меньшиков пытался устроить диверсию на 80-м км перегона Реж-Стриганово, по которому двигались составы с бронетехникой. Он был задержан сотрудниками ФСБ и полицией в 2022 году. Позже выяснилось, что Меньшиков также разрисовал стелу на въезде в Реж, признавшись в любви нацбатальону «Азов» (запрещен в РФ, признан террористическим и экстремистским). Кроме этого, на стеле он написал оскорбительные надписи, относящиеся к российским политикам. Летом 2023 года Росфинмониторинг внес его в список террористов и экстремистов. *Нацбатальон «Азов» запрещен в РФ и признан террористической организацией. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге (ЦОВС) отправил в колонию жителя Режа Владлена Меньшикова (внесен в список террористов и экстремистов) за попытку устроить диверсию на железной дороге, сообщили в инстанции. По данным URA.RU, мужчина был связан с запрещенным в РФ и признанным террористическим нацбатальном «Азов». «Меньшиков приговорен к 14 годам лишения свободы. Из них первые четыре года он должен провести в тюрьме, оставшиеся — в колонии строгого режима», — пояснили URA.RU в пресс-службе ЦОВС. Меньшиков пытался устроить диверсию на 80-м км перегона Реж-Стриганово, по которому двигались составы с бронетехникой. Он был задержан сотрудниками ФСБ и полицией в 2022 году. Позже выяснилось, что Меньшиков также разрисовал стелу на въезде в Реж, признавшись в любви нацбатальону «Азов» (запрещен в РФ, признан террористическим и экстремистским). Кроме этого, на стеле он написал оскорбительные надписи, относящиеся к российским политикам. Летом 2023 года Росфинмониторинг внес его в список террористов и экстремистов. *Нацбатальон «Азов» запрещен в РФ и признан террористической организацией.