В Екатеринбурге осудили сторонника «Азова»*, пытавшегося устроить диверсию

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Избрание меры пресечения Владимиру Белоносову, обвиняемому в коррупции. Челябинск, фсб, решетка, клетка, камуфляж
Владлена Меньшикова (внесен в список террористов и экстремистов) поймали сотрудники ФСБ и полиции (архивное фото) Фото:

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге (ЦОВС) отправил в колонию жителя Режа Владлена Меньшикова (внесен в список террористов и экстремистов) за попытку устроить диверсию на железной дороге, сообщили в инстанции. По данным URA.RU, мужчина был связан с запрещенным в РФ и признанным террористическим нацбатальном «Азов».

«Меньшиков приговорен к 14 годам лишения свободы. Из них первые четыре года он должен провести в тюрьме, оставшиеся — в колонии строгого режима», — пояснили URA.RU в пресс-службе ЦОВС.

Меньшиков пытался устроить диверсию на 80-м км перегона Реж-Стриганово, по которому двигались составы с бронетехникой. Он был задержан сотрудниками ФСБ и полицией в 2022 году. Позже выяснилось, что Меньшиков также разрисовал стелу на въезде в Реж, признавшись в любви нацбатальону «Азов» (запрещен в РФ, признан террористическим и экстремистским). Кроме этого, на стеле он написал оскорбительные надписи, относящиеся к российским политикам. Летом 2023 года Росфинмониторинг внес его в список террористов и экстремистов.

*Нацбатальон «Азов» запрещен в РФ и признан террористической организацией.

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Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге (ЦОВС) отправил в колонию жителя Режа Владлена Меньшикова (внесен в список террористов и экстремистов) за попытку устроить диверсию на железной дороге, сообщили в инстанции. По данным URA.RU, мужчина был связан с запрещенным в РФ и признанным террористическим нацбатальном «Азов». «Меньшиков приговорен к 14 годам лишения свободы. Из них первые четыре года он должен провести в тюрьме, оставшиеся — в колонии строгого режима», — пояснили URA.RU в пресс-службе ЦОВС. Меньшиков пытался устроить диверсию на 80-м км перегона Реж-Стриганово, по которому двигались составы с бронетехникой. Он был задержан сотрудниками ФСБ и полицией в 2022 году. Позже выяснилось, что Меньшиков также разрисовал стелу на въезде в Реж, признавшись в любви нацбатальону «Азов» (запрещен в РФ, признан террористическим и экстремистским). Кроме этого, на стеле он написал оскорбительные надписи, относящиеся к российским политикам. Летом 2023 года Росфинмониторинг внес его в список террористов и экстремистов. *Нацбатальон «Азов» запрещен в РФ и признан террористической организацией.
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