Губернатор Комарова придумала новую традицию для главной студенческой тусовки ХМАО

Губернатор ХМАО Наталья Комарова открыла окружной фестиваль «Студенческая весна». Во время своего выступления глава региона предложила участникам вне конкурса придумать гимн мероприятия.
«Предлагаю вне конкурса, я вас очень прошу, создать гимн нашего фестиваля. А на закрытии его впервые исполнить», — предложила Комарова. Трансляция мероприятия доступна на странице главы региона «ВКонтакте». Губернатор отметила, что в фестиваль каждый год нужно привносить что-то новое, благодаря чему у участников появляются свои традиции.
Глава региона добавила, что фестиваль для студентов— это возможность раскрыть свои таланты, которые могут пригодится в будущем. «Очень рассчитываю на то, что вы увидите эту возможность, вы ее возьмете. И она поможет вам в вашей дальнейшей жизни», — отметила Комарова.
На студвесне участники представляют свои номера в нескольких концертных направлениях. Победители окружного конкурса отправятся на всероссийский фестиваль.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!