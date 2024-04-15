Губернатор Комарова придумала новую традицию для главной студенческой тусовки ХМАО

Губернатор ХМАО предложила создать гимн окружного фестиваля «Студенческая весна»
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День ХМАО и ЯНАО. Выставка Россия на ВДНХ. Москва, комарова наталья
Наталья Комарова предложила участникам вне конкурса придумать гимн студвесны Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова открыла окружной фестиваль «Студенческая весна». Во время своего выступления глава региона предложила участникам вне конкурса придумать гимн мероприятия.

«Предлагаю вне конкурса, я вас очень прошу, создать гимн нашего фестиваля. А на закрытии его впервые исполнить», — предложила Комарова. Трансляция мероприятия доступна на странице главы региона «ВКонтакте». Губернатор отметила, что в фестиваль каждый год нужно привносить что-то новое, благодаря чему у участников появляются свои традиции.

Глава региона добавила, что фестиваль для студентов— это возможность раскрыть свои таланты, которые могут пригодится в будущем. «Очень рассчитываю на то, что вы увидите эту возможность, вы ее возьмете. И она поможет вам в вашей дальнейшей жизни», — отметила Комарова.

На студвесне участники представляют свои номера в нескольких концертных направлениях. Победители окружного конкурса отправятся на всероссийский фестиваль.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова открыла окружной фестиваль «Студенческая весна». Во время своего выступления глава региона предложила участникам вне конкурса придумать гимн мероприятия. «Предлагаю вне конкурса, я вас очень прошу, создать гимн нашего фестиваля. А на закрытии его впервые исполнить», — предложила Комарова. Трансляция мероприятия доступна на странице главы региона «ВКонтакте». Губернатор отметила, что в фестиваль каждый год нужно привносить что-то новое, благодаря чему у участников появляются свои традиции. Глава региона добавила, что фестиваль для студентов— это возможность раскрыть свои таланты, которые могут пригодится в будущем. «Очень рассчитываю на то, что вы увидите эту возможность, вы ее возьмете. И она поможет вам в вашей дальнейшей жизни», — отметила Комарова. На студвесне участники представляют свои номера в нескольких концертных направлениях. Победители окружного конкурса отправятся на всероссийский фестиваль.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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