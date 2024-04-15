Губернатор Комарова придумала новую традицию для главной студенческой тусовки ХМАО

Губернатор ХМАО предложила создать гимн окружного фестиваля «Студенческая весна»

15 апреля 2024 в 18:59 Размер текста - 17 +

Наталья Комарова предложила участникам вне конкурса придумать гимн студвесны Фото: Георгий Бергал © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова открыла окружной фестиваль «Студенческая весна». Во время своего выступления глава региона предложила участникам вне конкурса придумать гимн мероприятия. «Предлагаю вне конкурса, я вас очень прошу, создать гимн нашего фестиваля. А на закрытии его впервые исполнить», — предложила Комарова. Трансляция мероприятия доступна на странице главы региона «ВКонтакте». Губернатор отметила, что в фестиваль каждый год нужно привносить что-то новое, благодаря чему у участников появляются свои традиции. Глава региона добавила, что фестиваль для студентов— это возможность раскрыть свои таланты, которые могут пригодится в будущем. «Очень рассчитываю на то, что вы увидите эту возможность, вы ее возьмете. И она поможет вам в вашей дальнейшей жизни», — отметила Комарова. На студвесне участники представляют свои номера в нескольких концертных направлениях. Победители окружного конкурса отправятся на всероссийский фестиваль. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор ХМАО Наталья Комарова открыла окружной фестиваль «Студенческая весна». Во время своего выступления глава региона предложила участникам вне конкурса придумать гимн мероприятия. «Предлагаю вне конкурса, я вас очень прошу, создать гимн нашего фестиваля. А на закрытии его впервые исполнить», — предложила Комарова. Трансляция мероприятия доступна на странице главы региона «ВКонтакте». Губернатор отметила, что в фестиваль каждый год нужно привносить что-то новое, благодаря чему у участников появляются свои традиции. Глава региона добавила, что фестиваль для студентов— это возможность раскрыть свои таланты, которые могут пригодится в будущем. «Очень рассчитываю на то, что вы увидите эту возможность, вы ее возьмете. И она поможет вам в вашей дальнейшей жизни», — отметила Комарова. На студвесне участники представляют свои номера в нескольких концертных направлениях. Победители окружного конкурса отправятся на всероссийский фестиваль.