15 апреля 2024

Замгенпрокурора РФ Зайцев защитил права малолетнего челябинца с инвалидностью

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти Российской Федерации до 2025 года». Челябинск, зайцев сергей
Сергей Зайцев взял ситуацию на личный контроль Фото:

Заместитель Генпрокурора РФ Сергей Зайцев поручил провести проверку по факту нарушения прав ребенка-инвалида из Агаповки (Челябинская область), которому отказали в реабилитации. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, после вмешательства Зайцева ребенку были предоставлены все необходимые средства, а главврачу внесено представление.

«Зайцев взял на личный контроль публикацию средств массовой информации, в которой сообщалось, что ребенку-инвалиду отказали в реабилитации. В ходе надзорных мероприятий, проведенных по его поручению, выявлены нарушения закона в деятельности районной больницы Агаповки, где были неправильно оформлены документы для установления ребенку инвалидности», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Там отметили, что по итогам проверки главврачу райбольницы здравоохранения внесено представление, которое удовлетворено. Ребенку же установили инвалидность и разработали индивидуальную программу реабилитации. На сегодняшний день ему уже предоставили опору для сидения и цифровой слуховой аппарат.

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Заместитель Генпрокурора РФ Сергей Зайцев поручил провести проверку по факту нарушения прав ребенка-инвалида из Агаповки (Челябинская область), которому отказали в реабилитации. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, после вмешательства Зайцева ребенку были предоставлены все необходимые средства, а главврачу внесено представление. «Зайцев взял на личный контроль публикацию средств массовой информации, в которой сообщалось, что ребенку-инвалиду отказали в реабилитации. В ходе надзорных мероприятий, проведенных по его поручению, выявлены нарушения закона в деятельности районной больницы Агаповки, где были неправильно оформлены документы для установления ребенку инвалидности», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что по итогам проверки главврачу райбольницы здравоохранения внесено представление, которое удовлетворено. Ребенку же установили инвалидность и разработали индивидуальную программу реабилитации. На сегодняшний день ему уже предоставили опору для сидения и цифровой слуховой аппарат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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