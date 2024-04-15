Замгенпрокурора РФ Зайцев защитил права малолетнего челябинца с инвалидностью

16 апреля 2024 в 12:57 Размер текста - 17 +

Сергей Зайцев взял ситуацию на личный контроль Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Заместитель Генпрокурора РФ Сергей Зайцев поручил провести проверку по факту нарушения прав ребенка-инвалида из Агаповки (Челябинская область), которому отказали в реабилитации. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, после вмешательства Зайцева ребенку были предоставлены все необходимые средства, а главврачу внесено представление. «Зайцев взял на личный контроль публикацию средств массовой информации, в которой сообщалось, что ребенку-инвалиду отказали в реабилитации. В ходе надзорных мероприятий, проведенных по его поручению, выявлены нарушения закона в деятельности районной больницы Агаповки, где были неправильно оформлены документы для установления ребенку инвалидности», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что по итогам проверки главврачу райбольницы здравоохранения внесено представление, которое удовлетворено. Ребенку же установили инвалидность и разработали индивидуальную программу реабилитации. На сегодняшний день ему уже предоставили опору для сидения и цифровой слуховой аппарат. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместитель Генпрокурора РФ Сергей Зайцев поручил провести проверку по факту нарушения прав ребенка-инвалида из Агаповки (Челябинская область), которому отказали в реабилитации. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, после вмешательства Зайцева ребенку были предоставлены все необходимые средства, а главврачу внесено представление. «Зайцев взял на личный контроль публикацию средств массовой информации, в которой сообщалось, что ребенку-инвалиду отказали в реабилитации. В ходе надзорных мероприятий, проведенных по его поручению, выявлены нарушения закона в деятельности районной больницы Агаповки, где были неправильно оформлены документы для установления ребенку инвалидности», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что по итогам проверки главврачу райбольницы здравоохранения внесено представление, которое удовлетворено. Ребенку же установили инвалидность и разработали индивидуальную программу реабилитации. На сегодняшний день ему уже предоставили опору для сидения и цифровой слуховой аппарат.