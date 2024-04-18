В Перми назвали самые продаваемые премиум иномарки с пробегом

В Пермском крае премиальные иномарки с пробегом стали дешевле

19 апреля 2024 в 10:31 Размер текста - 17 +

BMW на первой строке в рейтинге премиальных иномарок с пробегом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На пермском рынке автомобилей с пробегом выявилась пятерка самых продаваемых машин премиум-класса. По данным аналитиков «Авито Авто», весь пьедестал заняли BMW и Mercedes. При этом в целом премиальные авто стали чуть дешевле. «Рейтинг самых продаваемых премиум-автомобилей с пробегом возрастом до трех лет по итогам января-марта текущего года возглавляет BMW X7. На второй строчке — Mercedes-Benz GLC-класса, далее BMW 2 серии Active Tourer и BMW 7 серии. На пятом месте — BMW X5», — рассказали URA.RU в «Авито». В топ также вошли: Infiniti QX50, Infiniti QX80, Land Rover Range Rover Sport, Lexus RX и Mercedes-Benz GLE-класса Coupe. По данным аналитиков, медианная цена на трехлетний BMW X7 — 16 595 000 рублей. Занявшие второе и третье места по популярности Mercedes-Benz GLC-класса и BMW 2 серии Active Tourer, гораздо дешевле. Это авто стоят 5,2 и 2,7 млн рублей соответственно. Вообще средняя стоимость премиум-автомобилей с пробегом до трех лет в I квартале 2024 года уменьшилась на 2,4% по сравнению с IV кварталом 2023 года и составила 7 320 000 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На пермском рынке автомобилей с пробегом выявилась пятерка самых продаваемых машин премиум-класса. По данным аналитиков «Авито Авто», весь пьедестал заняли BMW и Mercedes. При этом в целом премиальные авто стали чуть дешевле. «Рейтинг самых продаваемых премиум-автомобилей с пробегом возрастом до трех лет по итогам января-марта текущего года возглавляет BMW X7. На второй строчке — Mercedes-Benz GLC-класса, далее BMW 2 серии Active Tourer и BMW 7 серии. На пятом месте — BMW X5», — рассказали URA.RU в «Авито». В топ также вошли: Infiniti QX50, Infiniti QX80, Land Rover Range Rover Sport, Lexus RX и Mercedes-Benz GLE-класса Coupe. По данным аналитиков, медианная цена на трехлетний BMW X7 — 16 595 000 рублей. Занявшие второе и третье места по популярности Mercedes-Benz GLC-класса и BMW 2 серии Active Tourer, гораздо дешевле. Это авто стоят 5,2 и 2,7 млн рублей соответственно. Вообще средняя стоимость премиум-автомобилей с пробегом до трех лет в I квартале 2024 года уменьшилась на 2,4% по сравнению с IV кварталом 2023 года и составила 7 320 000 рублей.