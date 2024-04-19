Медведев нашел доказательства тому, что Запад решил ликвидировать Зеленского

Покушение на президента Украины Владимира Зеленского в Польше может быть сигналом того, что Запад все же решил устранить украинского лидера. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Покушение на главного бандеровца в Польше? А вот это уже действительно серьезно. <…> Вполне вероятно, это может быть первым доказательством того, что на Западе приняли решение о его ликвидации. Бойся, паяц!» —
Ранее стало известно, что на Зеленского готовилось покушение в Польше. 18 апреля в Службе безопасности Украины сообщи о задержании подозреваемого в этом деле, передает RT.
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