Медведев нашел доказательства тому, что Запад решил ликвидировать Зеленского

Медведев: покушение на Зеленского в Польше говорит о планах Запада устранить его
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Запад хочет ликвидировать Владимира Зеленского (на фото), заявил Дмитрий Медведев Фото:

Покушение на президента Украины Владимира Зеленского в Польше может быть сигналом того, что Запад все же решил устранить украинского лидера. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Покушение на главного бандеровца в Польше? А вот это уже действительно серьезно. <…> Вполне вероятно, это может быть первым доказательством того, что на Западе приняли решение о его ликвидации. Бойся, паяц!» — написал Дмитрий Медведев у себя в telegram-канале.

Ранее стало известно, что на Зеленского готовилось покушение в Польше. 18 апреля в Службе безопасности Украины сообщи о задержании подозреваемого в этом деле, передает RT.

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Покушение на президента Украины Владимира Зеленского в Польше может быть сигналом того, что Запад все же решил устранить украинского лидера. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Покушение на главного бандеровца в Польше? А вот это уже действительно серьезно. <…> Вполне вероятно, это может быть первым доказательством того, что на Западе приняли решение о его ликвидации. Бойся, паяц!» — написал Дмитрий Медведев у себя в telegram-канале. Ранее стало известно, что на Зеленского готовилось покушение в Польше. 18 апреля в Службе безопасности Украины сообщи о задержании подозреваемого в этом деле, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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