Медведев нашел доказательства тому, что Запад решил ликвидировать Зеленского

Медведев: покушение на Зеленского в Польше говорит о планах Запада устранить его

19 апреля 2024 в 11:29 Размер текста - 17 +

Запад хочет ликвидировать Владимира Зеленского (на фото), заявил Дмитрий Медведев Фото: Официальный сайт президента Украины Покушение на президента Украины Владимира Зеленского в Польше может быть сигналом того, что Запад все же решил устранить украинского лидера. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Покушение на главного бандеровца в Польше? А вот это уже действительно серьезно. <…> Вполне вероятно, это может быть первым доказательством того, что на Западе приняли решение о его ликвидации. Бойся, паяц!» — написал Дмитрий Медведев у себя в telegram-канале. Ранее стало известно, что на Зеленского готовилось покушение в Польше. 18 апреля в Службе безопасности Украины сообщи о задержании подозреваемого в этом деле, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Покушение на президента Украины Владимира Зеленского в Польше может быть сигналом того, что Запад все же решил устранить украинского лидера. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Покушение на главного бандеровца в Польше? А вот это уже действительно серьезно. <…> Вполне вероятно, это может быть первым доказательством того, что на Западе приняли решение о его ликвидации. Бойся, паяц!» — написал Дмитрий Медведев у себя в telegram-канале. Ранее стало известно, что на Зеленского готовилось покушение в Польше. 18 апреля в Службе безопасности Украины сообщи о задержании подозреваемого в этом деле, передает RT.