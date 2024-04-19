Мэрия Екатеринбурга запретила крупному застройщику свалку на Шарташе

19 апреля 2024 в 18:14 Размер текста - 17 +

Застройщик использовал участок под свалку неофициально Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Крупнейшему екатеринбургскому застройщику «Атомстройкомплекс» запретили организацию свалки возле озера Шарташ и поселка Изоплит. Такое решение 19 апреля приняла комиссия по землепользованию и застройке. «На заседании комиссия установила, что деятельность предприятия нарушает принципы развития Екатеринбурга и вредит экологии города. Наиболее уязвимой частью окружающей среды в этом микрорайоне уральской столицы является озеро Шарташ», — следует из сообщения. Застройщик использовал землю под свалку неофициально, но осенью 2023-го об этом стало известно, и компания подала заявление на эксплуатацию участка. С 15 марта по 12 апреля горожане принимали участие в голосовании на выдачу разрешения, что и стало решающим фактором, повлиявшим на решение комиссии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Крупнейшему екатеринбургскому застройщику «Атомстройкомплекс» запретили организацию свалки возле озера Шарташ и поселка Изоплит. Такое решение 19 апреля приняла комиссия по землепользованию и застройке. «На заседании комиссия установила, что деятельность предприятия нарушает принципы развития Екатеринбурга и вредит экологии города. Наиболее уязвимой частью окружающей среды в этом микрорайоне уральской столицы является озеро Шарташ», — следует из сообщения. Застройщик использовал землю под свалку неофициально, но осенью 2023-го об этом стало известно, и компания подала заявление на эксплуатацию участка. С 15 марта по 12 апреля горожане принимали участие в голосовании на выдачу разрешения, что и стало решающим фактором, повлиявшим на решение комиссии.