В Госдуме предложили ограничить стоимость микрозаймов 100% годовых

В Госдуму РФ сегодня, 22 апреля, внесут законопроект, ограничивающий полную стоимость микрозаймов 100% годовых. Об этом пишут «Известия».
«Полную стоимость микрозаймов хотят ограничить 100% годовых (сейчас она не может быть выше 292%). Такой законопроект внесут в Госдуму 22 апреля», — пишут «Известия» со ссылкой на документ, который подготовили депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду».
В 2023 году рост доходов микрофинансовых организаций (МФО) был рекордным. В стране также увеличилось количество заемщиков с тремя и более ссудами — сейчас их более 11 миллионов человек. Мера должна позволить снизить кредитную задолженность граждан, отмечают авторы закона. Представители бизнеса не исключают, что инициатива подтолкнет МФО к уходу на черный рынок.
Юрист Михаил Прядко ранее предупреждал о мошеннической схеме оформления микрокредитов на россиян. Чаще всего проблемы связаны с МФО, так как крупные банки проверяют кредитную историю, наличие имущества, судимости, данные о работодателе и просят справки НДФЛ. Заем же можно получить буквально с одним паспортом, пишет RT.
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