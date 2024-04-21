21 апреля 2024

В Госдуме предложили ограничить стоимость микрозаймов 100% годовых

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В 2023 году рост доходов МФО был рекордным Фото:

В Госдуму РФ сегодня, 22 апреля, внесут законопроект, ограничивающий полную стоимость микрозаймов 100% годовых. Об этом пишут «Известия».

«Полную стоимость микрозаймов хотят ограничить 100% годовых (сейчас она не может быть выше 292%). Такой законопроект внесут в Госдуму 22 апреля», — пишут «Известия» со ссылкой на документ, который подготовили депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду».

В 2023 году рост доходов микрофинансовых организаций (МФО) был рекордным. В стране также увеличилось количество заемщиков с тремя и более ссудами — сейчас их более 11 миллионов человек. Мера должна позволить снизить кредитную задолженность граждан, отмечают авторы закона. Представители бизнеса не исключают, что инициатива подтолкнет МФО к уходу на черный рынок.

Юрист Михаил Прядко ранее предупреждал о мошеннической схеме оформления микрокредитов на россиян. Чаще всего проблемы связаны с МФО, так как крупные банки проверяют кредитную историю, наличие имущества, судимости, данные о работодателе и просят справки НДФЛ. Заем же можно получить буквально с одним паспортом, пишет RT.

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В Госдуму РФ сегодня, 22 апреля, внесут законопроект, ограничивающий полную стоимость микрозаймов 100% годовых. Об этом пишут «Известия». «Полную стоимость микрозаймов хотят ограничить 100% годовых (сейчас она не может быть выше 292%). Такой законопроект внесут в Госдуму 22 апреля», — пишут «Известия» со ссылкой на документ, который подготовили депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду». В 2023 году рост доходов микрофинансовых организаций (МФО) был рекордным. В стране также увеличилось количество заемщиков с тремя и более ссудами — сейчас их более 11 миллионов человек. Мера должна позволить снизить кредитную задолженность граждан, отмечают авторы закона. Представители бизнеса не исключают, что инициатива подтолкнет МФО к уходу на черный рынок. Юрист Михаил Прядко ранее предупреждал о мошеннической схеме оформления микрокредитов на россиян. Чаще всего проблемы связаны с МФО, так как крупные банки проверяют кредитную историю, наличие имущества, судимости, данные о работодателе и просят справки НДФЛ. Заем же можно получить буквально с одним паспортом, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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