В Госдуме предложили ограничить стоимость микрозаймов 100% годовых

22 апреля 2024 в 05:34 Размер текста - 17 +

В 2023 году рост доходов МФО был рекордным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Госдуму РФ сегодня, 22 апреля, внесут законопроект, ограничивающий полную стоимость микрозаймов 100% годовых. Об этом пишут «Известия». «Полную стоимость микрозаймов хотят ограничить 100% годовых (сейчас она не может быть выше 292%). Такой законопроект внесут в Госдуму 22 апреля», — пишут «Известия» со ссылкой на документ, который подготовили депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду». В 2023 году рост доходов микрофинансовых организаций (МФО) был рекордным. В стране также увеличилось количество заемщиков с тремя и более ссудами — сейчас их более 11 миллионов человек. Мера должна позволить снизить кредитную задолженность граждан, отмечают авторы закона. Представители бизнеса не исключают, что инициатива подтолкнет МФО к уходу на черный рынок. Юрист Михаил Прядко ранее предупреждал о мошеннической схеме оформления микрокредитов на россиян. Чаще всего проблемы связаны с МФО, так как крупные банки проверяют кредитную историю, наличие имущества, судимости, данные о работодателе и просят справки НДФЛ. Заем же можно получить буквально с одним паспортом, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Госдуму РФ сегодня, 22 апреля, внесут законопроект, ограничивающий полную стоимость микрозаймов 100% годовых. Об этом пишут «Известия». «Полную стоимость микрозаймов хотят ограничить 100% годовых (сейчас она не может быть выше 292%). Такой законопроект внесут в Госдуму 22 апреля», — пишут «Известия» со ссылкой на документ, который подготовили депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду». В 2023 году рост доходов микрофинансовых организаций (МФО) был рекордным. В стране также увеличилось количество заемщиков с тремя и более ссудами — сейчас их более 11 миллионов человек. Мера должна позволить снизить кредитную задолженность граждан, отмечают авторы закона. Представители бизнеса не исключают, что инициатива подтолкнет МФО к уходу на черный рынок. Юрист Михаил Прядко ранее предупреждал о мошеннической схеме оформления микрокредитов на россиян. Чаще всего проблемы связаны с МФО, так как крупные банки проверяют кредитную историю, наличие имущества, судимости, данные о работодателе и просят справки НДФЛ. Заем же можно получить буквально с одним паспортом, пишет RT.