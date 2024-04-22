Челябинское УФАС пресекло поставку фруктов неизвестного происхождения инвалидам

22 апреля 2024 в 14:42 Размер текста - 17 +

Поставщик бананов пытался получить преимущество перед конкурентами, указав ложные данные Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Челябинский УФАС раскрыл обман со стороны поставщика фруктов в Верхнеуральский интернат для инвалидов и престарелых. Участник торгов в госзакупках указал Россию как страну происхождения и не смог это подтвердить, сообщили URA.RU в ведомстве. «Один из участников аукционов в качестве страны происхождения предлагаемых к поставке бананов и цитрусовых указал Российскую Федерацию и не смог подтвердить достоверность. Позже установлено, что он указал недостоверные сведения, что могло привести к получению незаконного преимущества перед конкурентами», — сообщили УФАС. Проведенный анализ рынка показал, что бананы и цитрусовые в основном поставляются в Россию из таких стран, как Эквадор, Индия, Китай, Филиппины и Турция. Участнику торгов выдали предупреждение. После он предоставил антимонопольной службе информацию о своем добросовестном поведении при участии в закупках. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский УФАС раскрыл обман со стороны поставщика фруктов в Верхнеуральский интернат для инвалидов и престарелых. Участник торгов в госзакупках указал Россию как страну происхождения и не смог это подтвердить, сообщили URA.RU в ведомстве. «Один из участников аукционов в качестве страны происхождения предлагаемых к поставке бананов и цитрусовых указал Российскую Федерацию и не смог подтвердить достоверность. Позже установлено, что он указал недостоверные сведения, что могло привести к получению незаконного преимущества перед конкурентами», — сообщили УФАС. Проведенный анализ рынка показал, что бананы и цитрусовые в основном поставляются в Россию из таких стран, как Эквадор, Индия, Китай, Филиппины и Турция. Участнику торгов выдали предупреждение. После он предоставил антимонопольной службе информацию о своем добросовестном поведении при участии в закупках.