Челябинское УФАС пресекло поставку фруктов неизвестного происхождения инвалидам

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Магазин Метрополис. Курган , торговля, бананы, продукты, фрукты, опт, розница, оптовая
Поставщик бананов пытался получить преимущество перед конкурентами, указав ложные данные Фото:

Челябинский УФАС раскрыл обман со стороны поставщика фруктов в Верхнеуральский интернат для инвалидов и престарелых. Участник торгов в госзакупках указал Россию как страну происхождения и не смог это подтвердить, сообщили URA.RU в ведомстве.

«Один из участников аукционов в качестве страны происхождения предлагаемых к поставке бананов и цитрусовых указал Российскую Федерацию и не смог подтвердить достоверность. Позже установлено, что он указал недостоверные сведения, что могло привести к получению незаконного преимущества перед конкурентами», — сообщили УФАС.

Проведенный анализ рынка показал, что бананы и цитрусовые в основном поставляются в Россию из таких стран, как Эквадор, Индия, Китай, Филиппины и Турция. Участнику торгов выдали предупреждение. После он предоставил антимонопольной службе информацию о своем добросовестном поведении при участии в закупках.

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Челябинский УФАС раскрыл обман со стороны поставщика фруктов в Верхнеуральский интернат для инвалидов и престарелых. Участник торгов в госзакупках указал Россию как страну происхождения и не смог это подтвердить, сообщили URA.RU в ведомстве. «Один из участников аукционов в качестве страны происхождения предлагаемых к поставке бананов и цитрусовых указал Российскую Федерацию и не смог подтвердить достоверность. Позже установлено, что он указал недостоверные сведения, что могло привести к получению незаконного преимущества перед конкурентами», — сообщили УФАС. Проведенный анализ рынка показал, что бананы и цитрусовые в основном поставляются в Россию из таких стран, как Эквадор, Индия, Китай, Филиппины и Турция. Участнику торгов выдали предупреждение. После он предоставил антимонопольной службе информацию о своем добросовестном поведении при участии в закупках.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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