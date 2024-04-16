16 апреля 2024

Зампрокурора Челябинской области Левшаков ушел на пенсию

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с прокурором Челябинской области Виталием Лопиным. Челябинск, прокуратура, знаки отличия прокуратуры, китель прокурора
Сергей Левшаков отслужил в органах прокуратуры более 30 лет Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

Заместитель прокурора Челябинской области Сергей Левшаков вышел на пенсию. Информация о нем уже пропала с сайта областного надзорного ведомства. Отставку URA.RU подтвердили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Левшаков действительно ушел в отставку. В связи с выходом на пенсию», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Левшаков работал в Челябинской области с октября 2021 года. В органах прокуратуры служил с 1990 года. Карьеру начинал стажером следователем Рославльской межрайонной прокуратуры Смоленской области. После уверенно двигался по службе. В 2010 году был назначен заместителем прокурора Псковской области и служил там до перевода в Челябинск.

За годы службы Левшаков был награжден ведомственными наградами. Среди которых нагрудный знак «Почетный работник прокуратуры РФ» и медаль «Ветеран прокуратуры».

Сергей Левшаков ушел в отставку в связи с выходом на пенсию
Сергей Левшаков ушел в отставку в связи с выходом на пенсию
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Заместитель прокурора Челябинской области Сергей Левшаков вышел на пенсию. Информация о нем уже пропала с сайта областного надзорного ведомства. Отставку URA.RU подтвердили в пресс-службе прокуратуры региона. «Левшаков действительно ушел в отставку. В связи с выходом на пенсию», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Левшаков работал в Челябинской области с октября 2021 года. В органах прокуратуры служил с 1990 года. Карьеру начинал стажером следователем Рославльской межрайонной прокуратуры Смоленской области. После уверенно двигался по службе. В 2010 году был назначен заместителем прокурора Псковской области и служил там до перевода в Челябинск. За годы службы Левшаков был награжден ведомственными наградами. Среди которых нагрудный знак «Почетный работник прокуратуры РФ» и медаль «Ветеран прокуратуры».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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