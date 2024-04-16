Зампрокурора Челябинской области Левшаков ушел на пенсию

Заместитель прокурора Челябинской области Сергей Левшаков вышел на пенсию. Информация о нем уже пропала с сайта областного надзорного ведомства. Отставку URA.RU подтвердили в пресс-службе прокуратуры региона.
«Левшаков действительно ушел в отставку. В связи с выходом на пенсию», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Левшаков работал в Челябинской области с октября 2021 года. В органах прокуратуры служил с 1990 года. Карьеру начинал стажером следователем Рославльской межрайонной прокуратуры Смоленской области. После уверенно двигался по службе. В 2010 году был назначен заместителем прокурора Псковской области и служил там до перевода в Челябинск.
За годы службы Левшаков был награжден ведомственными наградами. Среди которых нагрудный знак «Почетный работник прокуратуры РФ» и медаль «Ветеран прокуратуры».
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