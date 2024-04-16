Общество Зампрокурора Челябинской области Левшаков ушел на пенсию 17 апреля 2024 в 10:50 Размер текста - 17 + Сергей Левшаков отслужил в органах прокуратуры более 30 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах Заместитель прокурора Челябинской области Сергей Левшаков вышел на пенсию. Информация о нем уже пропала с сайта областного надзорного ведомства. Отставку URA.RU подтвердили в пресс-службе прокуратуры региона. «Левшаков действительно ушел в отставку. В связи с выходом на пенсию», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Левшаков работал в Челябинской области с октября 2021 года. В органах прокуратуры служил с 1990 года. Карьеру начинал стажером следователем Рославльской межрайонной прокуратуры Смоленской области. После уверенно двигался по службе. В 2010 году был назначен заместителем прокурора Псковской области и служил там до перевода в Челябинск. За годы службы Левшаков был награжден ведомственными наградами. Среди которых нагрудный знак «Почетный работник прокуратуры РФ» и медаль «Ветеран прокуратуры». Сергей Левшаков ушел в отставку в связи с выходом на пенсию Фото: официальный сайт прокуратуры Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Заместитель прокурора Челябинской области Сергей Левшаков вышел на пенсию. Информация о нем уже пропала с сайта областного надзорного ведомства. Отставку URA.RU подтвердили в пресс-службе прокуратуры региона. «Левшаков действительно ушел в отставку. В связи с выходом на пенсию», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Левшаков работал в Челябинской области с октября 2021 года. В органах прокуратуры служил с 1990 года. Карьеру начинал стажером следователем Рославльской межрайонной прокуратуры Смоленской области. После уверенно двигался по службе. В 2010 году был назначен заместителем прокурора Псковской области и служил там до перевода в Челябинск. За годы службы Левшаков был награжден ведомственными наградами. Среди которых нагрудный знак «Почетный работник прокуратуры РФ» и медаль «Ветеран прокуратуры». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям