На Текслера повлияла национализация бизнеса челябинских олигархов

По мнению экспертов, Текслер оказался в зоне тектонических изменений Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер оказался в зоне тектонических изменений, связанных с волной национализации ряда предприятий региона. Его рейтинг находится в «зеленой зоне» политической устойчивости. Об этом говорится в докладе XVI рейтинг политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0», составленным холдингом «Минченко консалтинг». Копия документа в распоряжении URA.RU.

«Наиболее существенная политическая динамика в УрФО наблюдается в Челябинской области, где разворачиваются тектонические изменения, связанные с волной национализации ряда региональных предприятий. В рамках данного процесса Текслер сумел добиться решения застарелой проблемы в виде переноса производства завода ЧЭМК за пределы города», — говорится в докладе.

Эксперты отмечают, что перенос ЧЭМК улучшит экологическую ситуацию в Челябинске. Более того, отмечается в докладе, часть национализированных активов могут быть в итоге переданы местным бизнес-структурам.

Генпрокуратура ранее посчитала, что приватизация Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) в 1990-х годах прошла незаконно. По мнению надзорного ведомства, именно с этой приватизации начал развиваться бизнес «Арианта», поэтому все активы подлежат национализации. Сам ЧЭМК и связанные с ним предприятия ранее были переданы государству решением арбитражного суда Свердловской области.

Затем на все имущество бизнесменов и их родственников был наложен арест. По требованию Генпрокуратуры суд постановил взыскать со всех семей 105 миллиардов рублей. Как считают в надзорном ведомстве, эти деньги были незаконно выведены со счетов предприятий еще до раздела бизнеса.