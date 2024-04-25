Почему победа «Металлурга» в Кубке Гагарина является уникальной

Спустя восемь лет кубок Гагарина вернулся в Челябинскую область
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"Металлург" – ЦСКА. Плей-офф (первая игра). Магнитогорск, кхл, плей-офф, хабаров ярослав, хк металлург, хк цска, хоккей, соркин максим, неколенко архип
Если раньше победные серии в финале Кубка Гагарина у «Металлурга» были семиматчевыми, то в этом сезоне для победы потребовалось четыре игры Фото:

Финальная серия с ярославским «Локомотивом» у магнитогорского «Металлурга» (Челябинская область) поставила рекорд в истории КХЛ. Она оказалась самой короткой, сообщают спортивные издания. Поэтому победа магнитогорцев в Кубке является уникальной.

«Никто в истории Кубка Гагарина так быстро не разбирался в финале с соперником, как это сделала „Магнитка“. На победу в финале ей понадобилось 243 минуты 39 секунд», — сообщает издание «Спортс».

В серии был лишь один овертайм, который продлился три минуты 39 секунд. На втором месте по краткости серии — финал ЦСКА — «Авангард» сезона 2018—2019 годов (счет в серии 4:0, продолжительность 257 минут 44 секунды), на третьем — финал СКА — Ак Барс (счет 4:1, продолжительность 300 минут).

«Металлург стал обладателем Кубка Гагарина в третий раз в истории. Впервые магнитогорцы завоевали трофей в сезоне 2013—2014 годов, выиграв в финале семиматчевую серию у пражского «Льва». Во второй раз в сезоне 2015—2016 годов, так же в семи матчах «Металлург» выиграл у ЦСКА. В этом сезоне для победы потребовалось всего четыре игры.

Помимо завоевания Кубка Гагарина, «Металлург» трижды становился чемпионом России. Это было в сезоне 1998 — 1999, 2000 — 2001 и 2006—2007 годов.

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Финальная серия с ярославским «Локомотивом» у магнитогорского «Металлурга» (Челябинская область) поставила рекорд в истории КХЛ. Она оказалась самой короткой, сообщают спортивные издания. Поэтому победа магнитогорцев в Кубке является уникальной. «Никто в истории Кубка Гагарина так быстро не разбирался в финале с соперником, как это сделала „Магнитка“. На победу в финале ей понадобилось 243 минуты 39 секунд», — сообщает издание «Спортс». В серии был лишь один овертайм, который продлился три минуты 39 секунд. На втором месте по краткости серии — финал ЦСКА — «Авангард» сезона 2018—2019 годов (счет в серии 4:0, продолжительность 257 минут 44 секунды), на третьем — финал СКА — Ак Барс (счет 4:1, продолжительность 300 минут). «Металлург стал обладателем Кубка Гагарина в третий раз в истории. Впервые магнитогорцы завоевали трофей в сезоне 2013—2014 годов, выиграв в финале семиматчевую серию у пражского «Льва». Во второй раз в сезоне 2015—2016 годов, так же в семи матчах «Металлург» выиграл у ЦСКА. В этом сезоне для победы потребовалось всего четыре игры. Помимо завоевания Кубка Гагарина, «Металлург» трижды становился чемпионом России. Это было в сезоне 1998 — 1999, 2000 — 2001 и 2006—2007 годов.
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