Появилось видео, как Нижний Тагил борется с внезапными снегопадами

Появились кадры борьбы рабочей техники с последствиями внезапного снегопада в Нижнем Тагиле. Видео опубликовал мэр Владислав Пинаев в своем telegram-канале.
«Ночная смена. На уборку была выведена вся необходимая техника», — написал Пинаев. Работы по устранению последствий снегопада продолжились и утром 25 апреля.
Снегопады обрушились на Свердловскую область вечером 24 апреля. Одни из первых осадков пришлись на Нижний Тагил. Свердловские трассы также замело, из-за чего на усиленную работу вывели экипажи ДПС. Синоптик Алексей Пулин отметил, что к вечеру 25 апреля осадки в регионе практически прекратятся.
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