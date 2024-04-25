Появилось видео, как Нижний Тагил борется с внезапными снегопадами

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Строительство многоквартирного дома на Уктусе. Екатеринбург, уборка снега, строитель, рабочий, дворник
На уборку снега ночью вывели рабочих Фото:

Появились кадры борьбы рабочей техники с последствиями внезапного снегопада в Нижнем Тагиле. Видео опубликовал мэр Владислав Пинаев в своем telegram-канале.

«Ночная смена. На уборку была выведена вся необходимая техника», — написал Пинаев. Работы по устранению последствий снегопада продолжились и утром 25 апреля.

Снегопады обрушились на Свердловскую область вечером 24 апреля. Одни из первых осадков пришлись на Нижний Тагил. Свердловские трассы также замело, из-за чего на усиленную работу вывели экипажи ДПС. Синоптик Алексей Пулин отметил, что к вечеру 25 апреля осадки в регионе практически прекратятся.

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Появились кадры борьбы рабочей техники с последствиями внезапного снегопада в Нижнем Тагиле. Видео опубликовал мэр Владислав Пинаев в своем telegram-канале. «Ночная смена. На уборку была выведена вся необходимая техника», — написал Пинаев. Работы по устранению последствий снегопада продолжились и утром 25 апреля. Снегопады обрушились на Свердловскую область вечером 24 апреля. Одни из первых осадков пришлись на Нижний Тагил. Свердловские трассы также замело, из-за чего на усиленную работу вывели экипажи ДПС. Синоптик Алексей Пулин отметил, что к вечеру 25 апреля осадки в регионе практически прекратятся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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