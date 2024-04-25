Путин поручил синхронизировать работу вузов, готовящих кадры для рыбной отрасли

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Заседание совета глав СНГ. Бишкек, путин владимир, топ
Соответствующее заявление Владимир Владимирович сделал во время своего участия в съезде РСПП Фото:

Президент РФ Владимир Путин поручил консолидировать усилия вузов для подготовки кадров для рыбной отрасли страны. Об этом он заявил в ходе своего участия в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей 25 апреля. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия-24».

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«Подготовка [рыбаков] идет по разным специальностям в сорока вузах, которые к Минсельхозу и Росрыболовству отношения не имеют. Нужно подумать, как консолидировать эти возможности», — такими словами Путин ответил на вопрос о дефиците кадров в рыбной отрасли страны.

По словам президента, только пять учебных заведений — под началом Росрыболовства — занимаются непосредственной подготовкой кадров для рыбной промышленности. Синхронизировать эти усилия предстоит Минобрнауки и Минсельхозу.

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Президент РФ Владимир Путин поручил консолидировать усилия вузов для подготовки кадров для рыбной отрасли страны. Об этом он заявил в ходе своего участия в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей 25 апреля. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия-24». «Подготовка [рыбаков] идет по разным специальностям в сорока вузах, которые к Минсельхозу и Росрыболовству отношения не имеют. Нужно подумать, как консолидировать эти возможности», — такими словами Путин ответил на вопрос о дефиците кадров в рыбной отрасли страны. По словам президента, только пять учебных заведений — под началом Росрыболовства — занимаются непосредственной подготовкой кадров для рыбной промышленности. Синхронизировать эти усилия предстоит Минобрнауки и Минсельхозу.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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