Путин поручил синхронизировать работу вузов, готовящих кадры для рыбной отрасли

Президент РФ Владимир Путин поручил консолидировать усилия вузов для подготовки кадров для рыбной отрасли страны. Об этом он заявил в ходе своего участия в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей 25 апреля. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия-24».
«Подготовка [рыбаков] идет по разным специальностям в сорока вузах, которые к Минсельхозу и Росрыболовству отношения не имеют. Нужно подумать, как консолидировать эти возможности», — такими словами Путин ответил на вопрос о дефиците кадров в рыбной отрасли страны.
По словам президента, только пять учебных заведений — под началом Росрыболовства — занимаются непосредственной подготовкой кадров для рыбной промышленности. Синхронизировать эти усилия предстоит Минобрнауки и Минсельхозу.
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