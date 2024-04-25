Путин поручил синхронизировать работу вузов, готовящих кадры для рыбной отрасли

25 апреля 2024 в 20:22 Размер текста - 17 +

Соответствующее заявление Владимир Владимирович сделал во время своего участия в съезде РСПП Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин поручил консолидировать усилия вузов для подготовки кадров для рыбной отрасли страны. Об этом он заявил в ходе своего участия в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей 25 апреля. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия-24». Новость по теме Путин призвал упростить ведение бизнеса в России «Подготовка [рыбаков] идет по разным специальностям в сорока вузах, которые к Минсельхозу и Росрыболовству отношения не имеют. Нужно подумать, как консолидировать эти возможности», — такими словами Путин ответил на вопрос о дефиците кадров в рыбной отрасли страны. По словам президента, только пять учебных заведений — под началом Росрыболовства — занимаются непосредственной подготовкой кадров для рыбной промышленности. Синхронизировать эти усилия предстоит Минобрнауки и Минсельхозу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин поручил консолидировать усилия вузов для подготовки кадров для рыбной отрасли страны. Об этом он заявил в ходе своего участия в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей 25 апреля. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия-24». «Подготовка [рыбаков] идет по разным специальностям в сорока вузах, которые к Минсельхозу и Росрыболовству отношения не имеют. Нужно подумать, как консолидировать эти возможности», — такими словами Путин ответил на вопрос о дефиците кадров в рыбной отрасли страны. По словам президента, только пять учебных заведений — под началом Росрыболовства — занимаются непосредственной подготовкой кадров для рыбной промышленности. Синхронизировать эти усилия предстоит Минобрнауки и Минсельхозу.