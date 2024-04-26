В Екатеринбурге пропал 13-летний мальчик, волонтеры собирают добровольцев. Фото

27 апреля 2024 в 09:25 Размер текста - 17 +

Подросток пропал 26 апреля в Екатеринбурге Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге пропал 13-летний Ярослав Нехца. Его местоположение неизвестно с 26 апреля. Волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» собирают добровольцев для поисков мальчика. «Внимание! Помогите найти подростка! Пропал Нехца Ярослав Евгеньевич, 13 лет (2010 года рождения), город Екатеринбург. С 26 апреля 2024 года его местонахождение неизвестно», — говорится в группе отряда «ВКонтакте». На момент пропажи подросток был одет в черную куртку, темно-синие брюки и черные кроссовки. Если вам известно о местоположении мальчика, то сообщите о нем по номеру 8 800 700 54 52 или 8 982 642 78 30 (Дарья). группа «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области», vk.com Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге пропал 13-летний Ярослав Нехца. Его местоположение неизвестно с 26 апреля. Волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» собирают добровольцев для поисков мальчика. «Внимание! Помогите найти подростка! Пропал Нехца Ярослав Евгеньевич, 13 лет (2010 года рождения), город Екатеринбург. С 26 апреля 2024 года его местонахождение неизвестно», — говорится в группе отряда «ВКонтакте». На момент пропажи подросток был одет в черную куртку, темно-синие брюки и черные кроссовки. Если вам известно о местоположении мальчика, то сообщите о нем по номеру 8 800 700 54 52 или 8 982 642 78 30 (Дарья).