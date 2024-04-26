В Екатеринбурге пропал 13-летний Ярослав Нехца. Его местоположение неизвестно с 26 апреля. Волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» собирают добровольцев для поисков мальчика.
«Внимание! Помогите найти подростка! Пропал Нехца Ярослав Евгеньевич, 13 лет (2010 года рождения), город Екатеринбург. С 26 апреля 2024 года его местонахождение неизвестно», — говорится в группе отряда «ВКонтакте».
На момент пропажи подросток был одет в черную куртку, темно-синие брюки и черные кроссовки. Если вам известно о местоположении мальчика, то сообщите о нем по номеру 8 800 700 54 52 или 8 982 642 78 30 (Дарья).
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