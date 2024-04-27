Съехавшиеся к ЖК полицейские поймали екатеринбуржца на угнанной машине

В Екатеринбурге вечером 27 апреля семь служебных машин приехали на место ДТП на улице Шварца. Одна из машин, попавших в аварию, была угнанной, силовики задержали водителя, сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД Екатеринбурга.
«Сообщение по факту угона транспортного средства поступило в отдел полиции № 13 УМВД России по городу Екатеринбургу, а позднее о ДТП с участием данной автомашины. Сотрудниками полиции задержан и доставлен в территориальный ОВД молодой человек, местный житель», — сообщили в ведомстве.
Сейчас с водителем, который ранее привлекался к ответственности, работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства происшествия. Проводятся проверочные мероприятия.
К дому №6 на улице Шварца (микрорайон Ботаника) съехалось семь служебных машин силовых ведомств. Очевидцы предполагали, что произошла массовая драка, попытка ограбления магазина или угон автомобиля.
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