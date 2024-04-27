Происшествия Съехавшиеся к ЖК полицейские поймали екатеринбуржца на угнанной машине Екатеринбуржец попал в ДТП на угнанной машине, его поймала полиция 28 апреля 2024 в 00:28 Размер текста - 17 + Силовики задержали водителя угнанного автомобиля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге вечером 27 апреля семь служебных машин приехали на место ДТП на улице Шварца. Одна из машин, попавших в аварию, была угнанной, силовики задержали водителя, сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД Екатеринбурга. «Сообщение по факту угона транспортного средства поступило в отдел полиции № 13 УМВД России по городу Екатеринбургу, а позднее о ДТП с участием данной автомашины. Сотрудниками полиции задержан и доставлен в территориальный ОВД молодой человек, местный житель», — сообщили в ведомстве. Сейчас с водителем, который ранее привлекался к ответственности, работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства происшествия. Проводятся проверочные мероприятия. К дому №6 на улице Шварца (микрорайон Ботаника) съехалось семь служебных машин силовых ведомств. Очевидцы предполагали, что произошла массовая драка, попытка ограбления магазина или угон автомобиля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге вечером 27 апреля семь служебных машин приехали на место ДТП на улице Шварца. Одна из машин, попавших в аварию, была угнанной, силовики задержали водителя, сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД Екатеринбурга. «Сообщение по факту угона транспортного средства поступило в отдел полиции № 13 УМВД России по городу Екатеринбургу, а позднее о ДТП с участием данной автомашины. Сотрудниками полиции задержан и доставлен в территориальный ОВД молодой человек, местный житель», — сообщили в ведомстве. Сейчас с водителем, который ранее привлекался к ответственности, работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства происшествия. Проводятся проверочные мероприятия. К дому №6 на улице Шварца (микрорайон Ботаника) съехалось семь служебных машин силовых ведомств. Очевидцы предполагали, что произошла массовая драка, попытка ограбления магазина или угон автомобиля. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям