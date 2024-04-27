27 апреля 2024

Съехавшиеся к ЖК полицейские поймали екатеринбуржца на угнанной машине

Екатеринбуржец попал в ДТП на угнанной машине, его поймала полиция
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Паводок в Кареглазово. Тюмень, патруль, ппс, полиция, полицейский
Силовики задержали водителя угнанного автомобиля Фото:

В Екатеринбурге вечером 27 апреля семь служебных машин приехали на место ДТП на улице Шварца. Одна из машин, попавших в аварию, была угнанной, силовики задержали водителя, сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД Екатеринбурга.

«Сообщение по факту угона транспортного средства поступило в отдел полиции № 13 УМВД России по городу Екатеринбургу, а позднее о ДТП с участием данной автомашины. Сотрудниками полиции задержан и доставлен в территориальный ОВД молодой человек, местный житель», — сообщили в ведомстве.

Сейчас с водителем, который ранее привлекался к ответственности, работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства происшествия. Проводятся проверочные мероприятия.

К дому №6 на улице Шварца (микрорайон Ботаника) съехалось семь служебных машин силовых ведомств. Очевидцы предполагали, что произошла массовая драка, попытка ограбления магазина или угон автомобиля.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге вечером 27 апреля семь служебных машин приехали на место ДТП на улице Шварца. Одна из машин, попавших в аварию, была угнанной, силовики задержали водителя, сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД Екатеринбурга. «Сообщение по факту угона транспортного средства поступило в отдел полиции № 13 УМВД России по городу Екатеринбургу, а позднее о ДТП с участием данной автомашины. Сотрудниками полиции задержан и доставлен в территориальный ОВД молодой человек, местный житель», — сообщили в ведомстве. Сейчас с водителем, который ранее привлекался к ответственности, работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства происшествия. Проводятся проверочные мероприятия. К дому №6 на улице Шварца (микрорайон Ботаника) съехалось семь служебных машин силовых ведомств. Очевидцы предполагали, что произошла массовая драка, попытка ограбления магазина или угон автомобиля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...