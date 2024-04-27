В Екатеринбурге полицейские съехались к ЖК, у очевидцев три версии. Фото

27 апреля 2024 в 22:06 Размер текста - 17 +

На месте происшествия заметили минимум семь служебных машин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Екатеринбурге к дому № 6 на Шварца (микрорайон Ботаника) съехались несколько полицейских машин. По словам одного из очевидцев, там произошла массовая драка, другой уверяет, что была попытка ограбления продуктового магазина. «Я находился неподалеку от магазина, в который зашел молодой человек, в руках был нож. Заглянул в магазин, он там начал собирать с прилавков товары, взял колу и алкоголь, если не ошибаюсь. На улице к нему подошли неизвестные люди, выбили нож из рук и окружили, а уже потом отдали сотрудникам полиции», — рассказал один из собеседников URA.RU. При этом другая очевидица уверяет, что была массовая драка — якобы есть пострадавший. А третий считает, что неизвестный мужчина пытался угнать машину. «Как оказалось, парень угнал Lada Vesta, ездил и подрезал три машины, скрывшись с места ДТП. После где-то сбил женщину, а затем уже зашел в магазин», — предположил четвертый очевидец. По его словам, дебоширу около 17 лет. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ ожидается. Все произошло вечером на улице Щварца Фото: предоставлено URA.RU очевидцем У дома собрались порядка семи служебных машин Фото: предоставлено URA.RU очевидцем Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге к дому № 6 на Шварца (микрорайон Ботаника) съехались несколько полицейских машин. По словам одного из очевидцев, там произошла массовая драка, другой уверяет, что была попытка ограбления продуктового магазина. «Я находился неподалеку от магазина, в который зашел молодой человек, в руках был нож. Заглянул в магазин, он там начал собирать с прилавков товары, взял колу и алкоголь, если не ошибаюсь. На улице к нему подошли неизвестные люди, выбили нож из рук и окружили, а уже потом отдали сотрудникам полиции», — рассказал один из собеседников URA.RU. При этом другая очевидица уверяет, что была массовая драка — якобы есть пострадавший. А третий считает, что неизвестный мужчина пытался угнать машину. «Как оказалось, парень угнал Lada Vesta, ездил и подрезал три машины, скрывшись с места ДТП. После где-то сбил женщину, а затем уже зашел в магазин», — предположил четвертый очевидец. По его словам, дебоширу около 17 лет. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ ожидается.