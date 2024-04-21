21 апреля 2024

В челябинском парке белка напала на женщину с ребенком

© Служба новостей «URA.RU»
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Белка. Челябинск, белка, природа, дикое животное, животный мир
Белка прыгнула и оцарапала ногу челябинки Фото:

В парке имени Гагарина в Челябинске 21 апреля на женщину с ребенком напала белка и оцарапала ей ногу. Пострадавшая начала курс лечения от бешенства и столбняка.

«Думаю, белки тут привыкли, что их кормят и, услышав шелест пакета, она бросилась к нам. Но все равно страшно. Я погуглила, что через царапину от когтей тоже можно заразиться бешенством или столбняком — меньше вероятность, чем от укуса, но все же», — цитирует слова пострадавшей Ольги сайт «Царьград».

По словам женщины, она открыла пакет для того, чтобы достать детское питание. После нападения белки ей пришлось начать курс лечения от бешенства и столбняка. Как сообщили URA.RU в руководстве парка имени Гагарина, к ним никаких жалоб и обращений по данному поводу не поступало.

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В парке имени Гагарина в Челябинске 21 апреля на женщину с ребенком напала белка и оцарапала ей ногу. Пострадавшая начала курс лечения от бешенства и столбняка. «Думаю, белки тут привыкли, что их кормят и, услышав шелест пакета, она бросилась к нам. Но все равно страшно. Я погуглила, что через царапину от когтей тоже можно заразиться бешенством или столбняком — меньше вероятность, чем от укуса, но все же», — цитирует слова пострадавшей Ольги сайт «Царьград». По словам женщины, она открыла пакет для того, чтобы достать детское питание. После нападения белки ей пришлось начать курс лечения от бешенства и столбняка. Как сообщили URA.RU в руководстве парка имени Гагарина, к ним никаких жалоб и обращений по данному поводу не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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