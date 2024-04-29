Блинкен заявил, что у НАТО нет замыслов против России

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Энтони Блинкен,  stock
Энтони Блинкен заявил, что сейчас НАТО сильнее, чем ранее Фото:

НАТО никогда не вынашивала замыслов против России и не будет этого делать в будущем. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на Всемирном экономическом форуме в Саудовской Аравии.

«Как я ранее упоминал, НАТО — это оборонный альянс. У него нет никакого злого умысла в отношении РФ, никогда этих замыслов не было и не будет», — заявил Энтони Блинкен. Его слова приводит youtube-канал издания Associated Press.

Также он отметил, что сейчас НАТО сильнее, чем ранее. На это повлияло вхождение Финляндии и Швеции.

Однако при этом НАТО отправляет своих наемников на Украину, а страны военного блока поставляют Киеву оружие. В новом законе США о военной помощи Украине есть пункт про обучение солдат украинской армии и военное присутствие на востоке НАТО. На него выделено около 11,3 миллиарда долларов. Подробности — в материале URA.RU.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что после спецоперации Россия якобы нападет на страны Прибалтики. Президент России Владимир Путин назвал это бредом и полной чушью. Он добавил, что Москва готова развивать отношения со странами Евросоюза, однако там считают РФ конкурентом и искусственно создают проблемы, передает «Царьград».

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НАТО никогда не вынашивала замыслов против России и не будет этого делать в будущем. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на Всемирном экономическом форуме в Саудовской Аравии. «Как я ранее упоминал, НАТО — это оборонный альянс. У него нет никакого злого умысла в отношении РФ, никогда этих замыслов не было и не будет», — заявил Энтони Блинкен. Его слова приводит youtube-канал издания Associated Press. Также он отметил, что сейчас НАТО сильнее, чем ранее. На это повлияло вхождение Финляндии и Швеции. Однако при этом НАТО отправляет своих наемников на Украину, а страны военного блока поставляют Киеву оружие. В новом законе США о военной помощи Украине есть пункт про обучение солдат украинской армии и военное присутствие на востоке НАТО. На него выделено около 11,3 миллиарда долларов. Подробности — в материале URA.RU. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что после спецоперации Россия якобы нападет на страны Прибалтики. Президент России Владимир Путин назвал это бредом и полной чушью. Он добавил, что Москва готова развивать отношения со странами Евросоюза, однако там считают РФ конкурентом и искусственно создают проблемы, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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