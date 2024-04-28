28 апреля 2024
27 апреля 2024

В Пермском крае воспитанники детского сада сдали нормативы ГТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание у губернатора Курганской области. Курган, гто, золотой значок гто
Детсадовцы выполнили необходимый комплекс спортивных упражнений Фото:

В Чернушинском городском округе Пермского края 29 воспитанников детского сада №9 сдали спортивные нормативы ГТО. Об сообщает администрация округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Ребята из детского сада №9 сдали нормативов ВФСК ГТО (Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс „Готов к труду и обороне“ — прим. URA.RU). Несмотря на строгие требования к выполнению тестов, мальчишки и девчонки справились с заданиями, показав выносливость, быстроту и ловкость. Молодцы!» — похвалили ребят власти муниципалитета. В администрации Чернушинского округа также отметили, что вместе с детьми нормы ГТО сдавали и воспитатели детского сада.

URA.RU рассказывало, что в Госдуме предложили сделать сдачу спортивных нормативов ГТО в российских школах обязательной. По мнению автора инициативы, депутата ГД Сергея Колунова, это будет способствовать «укреплению здоровья и воспитанию патриотизма».

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В Чернушинском городском округе Пермского края 29 воспитанников детского сада №9 сдали спортивные нормативы ГТО. Об сообщает администрация округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Ребята из детского сада №9 сдали нормативов ВФСК ГТО (Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс „Готов к труду и обороне“ — прим. URA.RU). Несмотря на строгие требования к выполнению тестов, мальчишки и девчонки справились с заданиями, показав выносливость, быстроту и ловкость. Молодцы!» — похвалили ребят власти муниципалитета. В администрации Чернушинского округа также отметили, что вместе с детьми нормы ГТО сдавали и воспитатели детского сада. URA.RU рассказывало, что в Госдуме предложили сделать сдачу спортивных нормативов ГТО в российских школах обязательной. По мнению автора инициативы, депутата ГД Сергея Колунова, это будет способствовать «укреплению здоровья и воспитанию патриотизма».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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