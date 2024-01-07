07 января 2024

В Госдуме предложили сделать сдачу нормативов ГТО в школах обязательной

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сдача норм ГТО чиновниками. Сургут, шатунов александр, гто
Автор законопроекта считает, что нововведение поможет воспитывать патриотизм Фото:

В Госдуме предложили сделать сдачу спортивных нормативов ГТО в школах России обязательной. С таким предложением депутат Госдумы Сергей Колунов обратился к министру просвещения РФ Сергею Кравцову.

«Предлагается предусмотреть при разработке образовательных программ по данному предмету обязательную сдачу нормативов ГТО всеми обучающимися, за исключением имеющих противопоказания по состоянию здоровья <…> На основании изложенного прошу вас поддержать данную инициативу и рассмотреть возможность внесения изменений в действующее законодательство РФ по данному вопросу», — передает РИА Новости текст документа.

По мнению Колунова, во времена СССР нормативы ГТО выступали основой правильного физического воспитания детей и подростков. «Принятие данной инициативы будет способствовать укреплению здоровья и воспитанию патриотизма», — подытожил депутат.

Ежегодно абитуриенты России получают дополнительные баллы при поступлении в вузы за сдачу нормативов ГТО в школе. Так например, в июне 2023 года в рамках всероссийского марафона «Сила России» подростки получили возможность заработать до десяти дополнительных баллов к поступлению, сдав спортивные нормативы. Кроме того, в ходе спортивного форума в Перми президент РФ Владимир Путин заявил, что отечественный спорт проходит непростую проверку, а популяризация физической культуры является одним из главных принципов развития России, пишет «Царьград».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Госдуме предложили сделать сдачу спортивных нормативов ГТО в школах России обязательной. С таким предложением депутат Госдумы Сергей Колунов обратился к министру просвещения РФ Сергею Кравцову. «Предлагается предусмотреть при разработке образовательных программ по данному предмету обязательную сдачу нормативов ГТО всеми обучающимися, за исключением имеющих противопоказания по состоянию здоровья <…> На основании изложенного прошу вас поддержать данную инициативу и рассмотреть возможность внесения изменений в действующее законодательство РФ по данному вопросу», — передает РИА Новости текст документа. По мнению Колунова, во времена СССР нормативы ГТО выступали основой правильного физического воспитания детей и подростков. «Принятие данной инициативы будет способствовать укреплению здоровья и воспитанию патриотизма», — подытожил депутат. Ежегодно абитуриенты России получают дополнительные баллы при поступлении в вузы за сдачу нормативов ГТО в школе. Так например, в июне 2023 года в рамках всероссийского марафона «Сила России» подростки получили возможность заработать до десяти дополнительных баллов к поступлению, сдав спортивные нормативы. Кроме того, в ходе спортивного форума в Перми президент РФ Владимир Путин заявил, что отечественный спорт проходит непростую проверку, а популяризация физической культуры является одним из главных принципов развития России, пишет «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...