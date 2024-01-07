В Госдуме предложили сделать сдачу нормативов ГТО в школах обязательной

В Госдуме предложили сделать сдачу спортивных нормативов ГТО в школах России обязательной. С таким предложением депутат Госдумы Сергей Колунов обратился к министру просвещения РФ Сергею Кравцову.
«Предлагается предусмотреть при разработке образовательных программ по данному предмету обязательную сдачу нормативов ГТО всеми обучающимися, за исключением имеющих противопоказания по состоянию здоровья <…> На основании изложенного прошу вас поддержать данную инициативу и рассмотреть возможность внесения изменений в действующее законодательство РФ по данному вопросу», — передает РИА Новости текст документа.
По мнению Колунова, во времена СССР нормативы ГТО выступали основой правильного физического воспитания детей и подростков. «Принятие данной инициативы будет способствовать укреплению здоровья и воспитанию патриотизма», — подытожил депутат.
Ежегодно абитуриенты России получают дополнительные баллы при поступлении в вузы за сдачу нормативов ГТО в школе. Так например, в июне 2023 года в рамках всероссийского марафона «Сила России» подростки получили возможность заработать до десяти дополнительных баллов к поступлению, сдав спортивные нормативы. Кроме того, в ходе спортивного форума в Перми президент РФ Владимир Путин заявил, что отечественный спорт проходит непростую проверку, а популяризация физической культуры является одним из главных принципов развития России, пишет «Царьград».
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