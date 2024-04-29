Пьяный свердловчанин без прав прокатил ребенка на машине, мужчине грозит срок. Видео

30 апреля 2024 в 19:20 Размер текста - 17 +

Прибор показал, что мужчина был сильно пьян Фото: Илья Московец © URA.RU В Каменске-Уральском (Свердловская область) инспекторы ГИБДД остановили Fiat, за рулем которого был 38-летний мужчина. Он был пьян, без прав и перевозил ребенка. Инцидент произошел 28 апреля, сообщает пресс-служба ГИБДД. «При проверке документов сотрудники Госавтоинспекции заметили у водителя явно выраженные признаки алкогольного опьянения: невнятную речь, сильный запах алкоголя. При проведении освидетельствования, прибор измерения показал наличие 0,777 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, гражданин был пьян», — рассказали в ведомстве. Машину отправили на спецстоянку. Оказалось, что мужчина уже попадался пьяным за рулем, из-за этого его лишили прав. «Водителю грозит уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ, санкцией которой предусмотрен штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на тот же срок, а также возможна конфискация автомашины», — пояснили в ГИБДД. К делу привлечены сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Они должны привлечь водителя и его супругу за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Каменске-Уральском (Свердловская область) инспекторы ГИБДД остановили Fiat, за рулем которого был 38-летний мужчина. Он был пьян, без прав и перевозил ребенка. Инцидент произошел 28 апреля, сообщает пресс-служба ГИБДД. «При проверке документов сотрудники Госавтоинспекции заметили у водителя явно выраженные признаки алкогольного опьянения: невнятную речь, сильный запах алкоголя. При проведении освидетельствования, прибор измерения показал наличие 0,777 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, гражданин был пьян», — рассказали в ведомстве. Машину отправили на спецстоянку. Оказалось, что мужчина уже попадался пьяным за рулем, из-за этого его лишили прав. «Водителю грозит уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ, санкцией которой предусмотрен штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на тот же срок, а также возможна конфискация автомашины», — пояснили в ГИБДД. К делу привлечены сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Они должны привлечь водителя и его супругу за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.