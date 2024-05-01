01 мая 2024

Жителей Челябинска напугала тикающая машинка вблизи детской площадки. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Тикающий механизм с подозрением на бомбу. Челябинск, nbrfobq vt[fybpv, тикающий механизм
Жильцов напугала детская игрушка, издававшая тикающий звук Фото:

В центре Челябинска 2 мая жителей одного из дворов напугала игрушечная машинка, издающая тикающий звук. Игрушку заметили вблизи детской площадки, передает корреспондент URA.RU.

«Во дворе улицы Цвиллинга 38 жители обнаружили тикающую машинку. Сейчас челябинцы ждут полицию, игрушечный автомобиль продолжает тикать на протяжении полутора часов», — передает корреспондент URA.RU.

Прибывший на место сотрудник полиции осмотрел место, где находилась машинка. Игрушка оказалась неисправна и издавала звуки, схожие с часами, из-за заклинившего механизма.

«Сотрудник отдела „Советский“ провел осмотр местности и предмета. Как выяснилось, испугавшая жильцов машинка действительно оказалась детской игрушкой и опасности не представляет», — сообщили URA.RU в УМВД

Тикающий механизм. Челябинск
Полицейский провел осмотр местности и предмета
Фото:
Тикающий механизм. Челябинск
Причиной звуков оказался неисправный механизм детской игрушки
Фото:

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В центре Челябинска 2 мая жителей одного из дворов напугала игрушечная машинка, издающая тикающий звук. Игрушку заметили вблизи детской площадки, передает корреспондент URA.RU. «Во дворе улицы Цвиллинга 38 жители обнаружили тикающую машинку. Сейчас челябинцы ждут полицию, игрушечный автомобиль продолжает тикать на протяжении полутора часов», — передает корреспондент URA.RU. Прибывший на место сотрудник полиции осмотрел место, где находилась машинка. Игрушка оказалась неисправна и издавала звуки, схожие с часами, из-за заклинившего механизма. «Сотрудник отдела „Советский“ провел осмотр местности и предмета. Как выяснилось, испугавшая жильцов машинка действительно оказалась детской игрушкой и опасности не представляет», — сообщили URA.RU в УМВД
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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