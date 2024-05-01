В центре Челябинска 2 мая жителей одного из дворов напугала игрушечная машинка, издающая тикающий звук. Игрушку заметили вблизи детской площадки, передает корреспондент URA.RU.
«Во дворе улицы Цвиллинга 38 жители обнаружили тикающую машинку. Сейчас челябинцы ждут полицию, игрушечный автомобиль продолжает тикать на протяжении полутора часов», — передает корреспондент URA.RU.
Прибывший на место сотрудник полиции осмотрел место, где находилась машинка. Игрушка оказалась неисправна и издавала звуки, схожие с часами, из-за заклинившего механизма.
«Сотрудник отдела „Советский“ провел осмотр местности и предмета. Как выяснилось, испугавшая жильцов машинка действительно оказалась детской игрушкой и опасности не представляет», — сообщили URA.RU в УМВД
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