01 мая 2024

Челябинская актриса Оболдина снимается в фильме вместе с Петровым и Агуреевой

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Закрытие 2го Уральского открытого фестиваля российского кино. Екатеринбург, оболдина инга
Инга Оболдина снимается в военном фильме про почтальона из тылового города Фото:

Актриса Инга Оболдина, уроженка Кыштыма Челябинской области, снимается в фильме «Почтарь». Ее коллегами по съемочной площадке стали актеры Александр Петров и Полина Агуреева, сообщил в официальном telegram-канале зампред правительства Рязанской области Артем Никитин.

«В кинокартине будут сниматься российские актеры: Александр Петров, Полина Агуреева, Инга Оболдина, Наталья Суркова, Юрий Беляев, Алексей Розин и Федор Лавров. Съемки пройдут в Рязанской области», — сообщил Никитин в своем telegram-канале «Никитин Online».

Фильм расскажет историю молодого почтальона из тылового города на момент 1942 года. Автором сценария и режиссером-постановщиком стал Андрей Разенков. О датах премьеры кинокартины пока ничего не известно.

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Актриса Инга Оболдина, уроженка Кыштыма Челябинской области, снимается в фильме «Почтарь». Ее коллегами по съемочной площадке стали актеры Александр Петров и Полина Агуреева, сообщил в официальном telegram-канале зампред правительства Рязанской области Артем Никитин. «В кинокартине будут сниматься российские актеры: Александр Петров, Полина Агуреева, Инга Оболдина, Наталья Суркова, Юрий Беляев, Алексей Розин и Федор Лавров. Съемки пройдут в Рязанской области», — сообщил Никитин в своем telegram-канале «Никитин Online». Фильм расскажет историю молодого почтальона из тылового города на момент 1942 года. Автором сценария и режиссером-постановщиком стал Андрей Разенков. О датах премьеры кинокартины пока ничего не известно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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