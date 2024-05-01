Челябинская актриса Оболдина снимается в фильме вместе с Петровым и Агуреевой

Актриса Инга Оболдина, уроженка Кыштыма Челябинской области, снимается в фильме «Почтарь». Ее коллегами по съемочной площадке стали актеры Александр Петров и Полина Агуреева, сообщил в официальном telegram-канале зампред правительства Рязанской области Артем Никитин.
«В кинокартине будут сниматься российские актеры: Александр Петров, Полина Агуреева, Инга Оболдина, Наталья Суркова, Юрий Беляев, Алексей Розин и Федор Лавров. Съемки пройдут в Рязанской области», — сообщил Никитин в своем telegram-канале «Никитин Online».
Фильм расскажет историю молодого почтальона из тылового города на момент 1942 года. Автором сценария и режиссером-постановщиком стал Андрей Разенков. О датах премьеры кинокартины пока ничего не известно.
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