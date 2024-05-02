Экс-министра юстиции Украины объявили в розыск за действия в Донбассе

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Павел Петренко объявлен в розыск по уголовной статье Фото:

МВД России объявило в розыск экс-министра юстиции Украины и бывшего члена СНБО Павла Петренко по уголовной статье. Соответствующие данные появились в базе министерства.

«Разыскивается по статье УК», — говорится на сайте МВД. При этом не указывается, по какой именно статье разыскивается Петренко.

Ранее СК предъявил заочное обвинение Павлу Петренко за преступные решения о начале антитеррористической операции в Донбассе. Отмечалось, что принимаются меры к его розыску и аресту.

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МВД России объявило в розыск экс-министра юстиции Украины и бывшего члена СНБО Павла Петренко по уголовной статье. Соответствующие данные появились в базе министерства. «Разыскивается по статье УК», — говорится на сайте МВД. При этом не указывается, по какой именно статье разыскивается Петренко. Ранее СК предъявил заочное обвинение Павлу Петренко за преступные решения о начале антитеррористической операции в Донбассе. Отмечалось, что принимаются меры к его розыску и аресту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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