Экс-министра юстиции Украины объявили в розыск за действия в Донбассе

Павел Петренко объявлен в розыск по уголовной статье
МВД России объявило в розыск экс-министра юстиции Украины и бывшего члена СНБО Павла Петренко по уголовной статье. Соответствующие данные появились в базе министерства.
«Разыскивается по статье УК», — говорится на сайте МВД. При этом не указывается, по какой именно статье разыскивается Петренко.
Ранее СК предъявил заочное обвинение Павлу Петренко за преступные решения о начале антитеррористической операции в Донбассе. Отмечалось, что принимаются меры к его розыску и аресту.
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