Экс-министра юстиции Украины объявили в розыск за действия в Донбассе

02 мая 2024 в 17:13 Размер текста - 17 +

Павел Петренко объявлен в розыск по уголовной статье Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/TASS МВД России объявило в розыск экс-министра юстиции Украины и бывшего члена СНБО Павла Петренко по уголовной статье. Соответствующие данные появились в базе министерства. «Разыскивается по статье УК», — говорится на сайте МВД. При этом не указывается, по какой именно статье разыскивается Петренко. Ранее СК предъявил заочное обвинение Павлу Петренко за преступные решения о начале антитеррористической операции в Донбассе. Отмечалось, что принимаются меры к его розыску и аресту. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

МВД России объявило в розыск экс-министра юстиции Украины и бывшего члена СНБО Павла Петренко по уголовной статье. Соответствующие данные появились в базе министерства. «Разыскивается по статье УК», — говорится на сайте МВД. При этом не указывается, по какой именно статье разыскивается Петренко. Ранее СК предъявил заочное обвинение Павлу Петренко за преступные решения о начале антитеррористической операции в Донбассе. Отмечалось, что принимаются меры к его розыску и аресту.