Минцифры: арестованный экс-директор проекта «Гостех» не относится к министерству

Бывший директор проекта «Гостех» компании «Цифрум» (входит в «Росатом») Ярослав Демченко не связан с проектами Минцифры РФ и Федерального казенного учреждения (ФКУ) «Гостех». Ранее его арестовали за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщили в министерстве.
«Ярослав Демченко — экс-директор проекта „Гостех“ компании „Цифрум“ — никогда не работал в Минцифры и ФКУ „Гостех“ и не имеет отношения к министерству», — заявили в Минцифры РФ. Информацию передает ТАСС.
Ранее Тверской суд Москвы отправил Демченко в СИЗО. Мужчину обвинили в хищении более 20 млн рублей. Работа Демченко была связана с созданием платформы «Горизонт» для Министерства просвещения РФ.
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