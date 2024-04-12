Минцифры: арестованный экс-директор проекта «Гостех» не относится к министерству

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Избрание меры пресечения Андрею Решетникову. Магнитогорск, арест, суд, мера пресечения, наручники, преступление
В Минцифры РФ заявили, что арестованный Демченко не имеет никакого отношения к министерству Фото:

Бывший директор проекта «Гостех» компании «Цифрум» (входит в «Росатом») Ярослав Демченко не связан с проектами Минцифры РФ и Федерального казенного учреждения (ФКУ) «Гостех». Ранее его арестовали за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщили в министерстве.

«Ярослав Демченко — экс-директор проекта „Гостех“ компании „Цифрум“ — никогда не работал в Минцифры и ФКУ „Гостех“ и не имеет отношения к министерству», — заявили в Минцифры РФ. Информацию передает ТАСС.

Ранее Тверской суд Москвы отправил Демченко в СИЗО. Мужчину обвинили в хищении более 20 млн рублей. Работа Демченко была связана с созданием платформы «Горизонт» для Министерства просвещения РФ.

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Бывший директор проекта «Гостех» компании «Цифрум» (входит в «Росатом») Ярослав Демченко не связан с проектами Минцифры РФ и Федерального казенного учреждения (ФКУ) «Гостех». Ранее его арестовали за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщили в министерстве. «Ярослав Демченко — экс-директор проекта „Гостех“ компании „Цифрум“ — никогда не работал в Минцифры и ФКУ „Гостех“ и не имеет отношения к министерству», — заявили в Минцифры РФ. Информацию передает ТАСС. Ранее Тверской суд Москвы отправил Демченко в СИЗО. Мужчину обвинили в хищении более 20 млн рублей. Работа Демченко была связана с созданием платформы «Горизонт» для Министерства просвещения РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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