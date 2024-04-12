Происшествия Криминал Минцифры: арестованный экс-директор проекта «Гостех» не относится к министерству 12 апреля 2024 в 22:15 Размер текста - 17 + В Минцифры РФ заявили, что арестованный Демченко не имеет никакого отношения к министерству Фото: Илья Московец © URA.RU Бывший директор проекта «Гостех» компании «Цифрум» (входит в «Росатом») Ярослав Демченко не связан с проектами Минцифры РФ и Федерального казенного учреждения (ФКУ) «Гостех». Ранее его арестовали за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщили в министерстве. «Ярослав Демченко — экс-директор проекта „Гостех“ компании „Цифрум“ — никогда не работал в Минцифры и ФКУ „Гостех“ и не имеет отношения к министерству», — заявили в Минцифры РФ. Информацию передает ТАСС. Ранее Тверской суд Москвы отправил Демченко в СИЗО. Мужчину обвинили в хищении более 20 млн рублей. Работа Демченко была связана с созданием платформы «Горизонт» для Министерства просвещения РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Бывший директор проекта «Гостех» компании «Цифрум» (входит в «Росатом») Ярослав Демченко не связан с проектами Минцифры РФ и Федерального казенного учреждения (ФКУ) «Гостех». Ранее его арестовали за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщили в министерстве. «Ярослав Демченко — экс-директор проекта „Гостех“ компании „Цифрум“ — никогда не работал в Минцифры и ФКУ „Гостех“ и не имеет отношения к министерству», — заявили в Минцифры РФ. Информацию передает ТАСС. Ранее Тверской суд Москвы отправил Демченко в СИЗО. Мужчину обвинили в хищении более 20 млн рублей. Работа Демченко была связана с созданием платформы «Горизонт» для Министерства просвещения РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям