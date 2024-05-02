02 мая 2024

Челябинец расстрелял и сжег автомобиль родственника. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Вахта Памяти у Вечного огня. Челябинск, силовики, полиция, zz, z-символ
Полицейские оперативно задержали мужчину Фото:

В Миассе (Челябинская область) местный житель после конфликта с одним из родственников расстрелял из ружья, а после поджег его автомобиль. Как сообщили URA.RU 3 мая в пресс-службе ГУ МВД по региону, злоумышленника оперативно задержали.

«Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Предварительно установлено, что на почве личных неприятностей между ним и владельцем транспортного средства произошел бытовой конфликт. Подозреваемый произвел в машину два выстрела из ружья, а затем поджог ее», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Там отметили, что ранее задержанный уже имел проблемы с законом. Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Своими действиями он причинил ущерб на сумму в 500 тысяч рублей. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

Владелец автомобиля оценил ущерб в 500 тысяч рублей
Владелец автомобиля оценил ущерб в 500 тысяч рублей
Фото:

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В Миассе (Челябинская область) местный житель после конфликта с одним из родственников расстрелял из ружья, а после поджег его автомобиль. Как сообщили URA.RU 3 мая в пресс-службе ГУ МВД по региону, злоумышленника оперативно задержали. «Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Предварительно установлено, что на почве личных неприятностей между ним и владельцем транспортного средства произошел бытовой конфликт. Подозреваемый произвел в машину два выстрела из ружья, а затем поджог ее», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Там отметили, что ранее задержанный уже имел проблемы с законом. Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Своими действиями он причинил ущерб на сумму в 500 тысяч рублей. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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