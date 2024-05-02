Челябинец расстрелял и сжег автомобиль родственника. Фото

03 мая 2024 в 12:09 Размер текста - 17 +

Полицейские оперативно задержали мужчину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Миассе (Челябинская область) местный житель после конфликта с одним из родственников расстрелял из ружья, а после поджег его автомобиль. Как сообщили URA.RU 3 мая в пресс-службе ГУ МВД по региону, злоумышленника оперативно задержали. «Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Предварительно установлено, что на почве личных неприятностей между ним и владельцем транспортного средства произошел бытовой конфликт. Подозреваемый произвел в машину два выстрела из ружья, а затем поджог ее», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Там отметили, что ранее задержанный уже имел проблемы с законом. Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Своими действиями он причинил ущерб на сумму в 500 тысяч рублей. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Владелец автомобиля оценил ущерб в 500 тысяч рублей Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Миассе (Челябинская область) местный житель после конфликта с одним из родственников расстрелял из ружья, а после поджег его автомобиль. Как сообщили URA.RU 3 мая в пресс-службе ГУ МВД по региону, злоумышленника оперативно задержали. «Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Предварительно установлено, что на почве личных неприятностей между ним и владельцем транспортного средства произошел бытовой конфликт. Подозреваемый произвел в машину два выстрела из ружья, а затем поджог ее», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Там отметили, что ранее задержанный уже имел проблемы с законом. Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Своими действиями он причинил ущерб на сумму в 500 тысяч рублей. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.