В челябинском озере начали разводить раков. Видео

03 мая 2024 в 13:06 Размер текста - 17 +

Челябинцы заселяют озеро Чебаркуль раками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В озеро Чебаркуль Челябинской области выпустили раков с икрой. Об этом сообщил инициатор мероприятия Арастун К., который записал процесс на видео. «Второй год выпускаем раков в озеро Чебаркуль. Надеемся, что они приживутся. Смотри, как много икры», — сообщил на видео житель Чебаркуля. На кадрах видео записано, как мужчина со своей спутницей аккуратно распределяют раков в акватории озера Чебаркуль, забрасывая их подальше от берега. Они показывают, что все членистоногие живы, многие из них с икрой. В результате мероприятия озеро пополнилось несколькими десятками живых раков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В озеро Чебаркуль Челябинской области выпустили раков с икрой. Об этом сообщил инициатор мероприятия Арастун К., который записал процесс на видео. «Второй год выпускаем раков в озеро Чебаркуль. Надеемся, что они приживутся. Смотри, как много икры», — сообщил на видео житель Чебаркуля. На кадрах видео записано, как мужчина со своей спутницей аккуратно распределяют раков в акватории озера Чебаркуль, забрасывая их подальше от берега. Они показывают, что все членистоногие живы, многие из них с икрой. В результате мероприятия озеро пополнилось несколькими десятками живых раков.