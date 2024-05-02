В озеро Чебаркуль Челябинской области выпустили раков с икрой. Об этом сообщил инициатор мероприятия Арастун К., который записал процесс на видео.
«Второй год выпускаем раков в озеро Чебаркуль. Надеемся, что они приживутся. Смотри, как много икры», — сообщил на видео житель Чебаркуля.
На кадрах видео записано, как мужчина со своей спутницей аккуратно распределяют раков в акватории озера Чебаркуль, забрасывая их подальше от берега. Они показывают, что все членистоногие живы, многие из них с икрой. В результате мероприятия озеро пополнилось несколькими десятками живых раков.
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