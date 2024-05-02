02 мая 2024

В челябинском озере начали разводить раков. Видео

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Раковая Ракикраб на улице Бажова. Екатеринбург, рак живой, дикий рак
Челябинцы заселяют озеро Чебаркуль раками Фото:

В озеро Чебаркуль Челябинской области выпустили раков с икрой. Об этом сообщил инициатор мероприятия Арастун К., который записал процесс на видео.

«Второй год выпускаем раков в озеро Чебаркуль. Надеемся, что они приживутся. Смотри, как много икры», — сообщил на видео житель Чебаркуля.

На кадрах видео записано, как мужчина со своей спутницей аккуратно распределяют раков в акватории озера Чебаркуль, забрасывая их подальше от берега. Они показывают, что все членистоногие живы, многие из них с икрой. В результате мероприятия озеро пополнилось несколькими десятками живых раков.

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В озеро Чебаркуль Челябинской области выпустили раков с икрой. Об этом сообщил инициатор мероприятия Арастун К., который записал процесс на видео. «Второй год выпускаем раков в озеро Чебаркуль. Надеемся, что они приживутся. Смотри, как много икры», — сообщил на видео житель Чебаркуля. На кадрах видео записано, как мужчина со своей спутницей аккуратно распределяют раков в акватории озера Чебаркуль, забрасывая их подальше от берега. Они показывают, что все членистоногие живы, многие из них с икрой. В результате мероприятия озеро пополнилось несколькими десятками живых раков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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