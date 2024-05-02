02 мая 2024

Числившийся без вести пропавшим челябинец найден мертвым

© Служба новостей «URA.RU»
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Полевые учения представителей добровольческих поисково-спасательных отрядов. Сургут, компас, ориентирование
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Житель Копейска (Челябинская область), пропавший без вести в конце апреля, найден мертвым. Об этом URA.RU 3 мая рассказал источник в силовых структурах.

«Тело мужчины нашли в одном из заброшенных зданий. К моменту обнаружения он уже был мертв», — рассказал URA.RU источник.

По данным URA.RU, смерть не носит криминального характера. Предварительно, мужчина покончил с собой.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

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Житель Копейска (Челябинская область), пропавший без вести в конце апреля, найден мертвым. Об этом URA.RU 3 мая рассказал источник в силовых структурах. «Тело мужчины нашли в одном из заброшенных зданий. К моменту обнаружения он уже был мертв», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU, смерть не носит криминального характера. Предварительно, мужчина покончил с собой. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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