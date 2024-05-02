Числившийся без вести пропавшим челябинец найден мертвым

03 мая 2024 в 13:15 Размер текста - 17 +

Поиски мужчины завершились Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Житель Копейска (Челябинская область), пропавший без вести в конце апреля, найден мертвым. Об этом URA.RU 3 мая рассказал источник в силовых структурах. «Тело мужчины нашли в одном из заброшенных зданий. К моменту обнаружения он уже был мертв», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU, смерть не носит криминального характера. Предварительно, мужчина покончил с собой. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Копейска (Челябинская область), пропавший без вести в конце апреля, найден мертвым. Об этом URA.RU 3 мая рассказал источник в силовых структурах. «Тело мужчины нашли в одном из заброшенных зданий. К моменту обнаружения он уже был мертв», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU, смерть не носит криминального характера. Предварительно, мужчина покончил с собой. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.