Числившийся без вести пропавшим челябинец найден мертвым

Поиски мужчины завершились
Житель Копейска (Челябинская область), пропавший без вести в конце апреля, найден мертвым. Об этом URA.RU 3 мая рассказал источник в силовых структурах.
«Тело мужчины нашли в одном из заброшенных зданий. К моменту обнаружения он уже был мертв», — рассказал URA.RU источник.
По данным URA.RU, смерть не носит криминального характера. Предварительно, мужчина покончил с собой.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
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