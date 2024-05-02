Под окнами челябинской высотки нашли труп мужчины

Под окнами одной из многоэтажек по улице Российской в Челябинске нашли труп мужчины. Как рассказал URA.RU 3 мая источник в силовых структурах, предварительно, погибший упал с высоты.
«Предварительно установлено, что мужчина выпал балкона квартиры, расположенной на девятом этаже. Смерть наступила мгновенно», — рассказал URA.RU источник.
По данным URA.RU, мужчине на момент гибели было 29 лет. Официально он нигде не работал. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!