Под окнами челябинской высотки нашли труп мужчины

03 мая 2024 в 13:25 Размер текста - 17 +

Мужчина упал с девятого этажа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Под окнами одной из многоэтажек по улице Российской в Челябинске нашли труп мужчины. Как рассказал URA.RU 3 мая источник в силовых структурах, предварительно, погибший упал с высоты. «Предварительно установлено, что мужчина выпал балкона квартиры, расположенной на девятом этаже. Смерть наступила мгновенно», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU, мужчине на момент гибели было 29 лет. Официально он нигде не работал. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Под окнами одной из многоэтажек по улице Российской в Челябинске нашли труп мужчины. Как рассказал URA.RU 3 мая источник в силовых структурах, предварительно, погибший упал с высоты. «Предварительно установлено, что мужчина выпал балкона квартиры, расположенной на девятом этаже. Смерть наступила мгновенно», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU, мужчине на момент гибели было 29 лет. Официально он нигде не работал. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.