02 мая 2024

Под окнами челябинской высотки нашли труп мужчины

© Служба новостей «URA.RU»
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Выездное заседание областной Думы. Курган, многоэтажка, недвижимость, новостройки
Мужчина упал с девятого этажа Фото:

Под окнами одной из многоэтажек по улице Российской в Челябинске нашли труп мужчины. Как рассказал URA.RU 3 мая источник в силовых структурах, предварительно, погибший упал с высоты.

«Предварительно установлено, что мужчина выпал балкона квартиры, расположенной на девятом этаже. Смерть наступила мгновенно», — рассказал URA.RU источник.

По данным URA.RU, мужчине на момент гибели было 29 лет. Официально он нигде не работал. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

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Под окнами одной из многоэтажек по улице Российской в Челябинске нашли труп мужчины. Как рассказал URA.RU 3 мая источник в силовых структурах, предварительно, погибший упал с высоты. «Предварительно установлено, что мужчина выпал балкона квартиры, расположенной на девятом этаже. Смерть наступила мгновенно», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU, мужчине на момент гибели было 29 лет. Официально он нигде не работал. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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