Вратаря ХК «Трактор» Фукале номинировали на премию сезона КХЛ. Фото

03 мая 2024 в 14:27 Размер текста - 17 +

Вратарь ХК «Трактора» Зак Фукале номинирован на приз «Лучший вратарь» сезона КХЛ Фото: Александр Мамаев © URA.RU Вратаря челябинского ХК «Трактор» Зака Фукале номинировали на приз «Лучший вратарь» прошедшего сезона КХЛ. Об этом URA.RU 3 мая сообщили в пресс-службе клуба. «Зак Фукале — номинант на приз „Лучший вратарь“ КХЛ сезона 2023/2024. Обладатель награды определится по итогам голосования тренеров команд, принимавших участие в прошедшем чемпионате», — сообщили URA.RU в пресс-службе ХК «Трактор». По итогам прошедшего регулярного сезона Фукале провел за «черно-белых» 57 матчей, одержав в них 32 победы. Шесть матчей вратарь отыграл на ноль. Фукале помог «Трактору» дойти до полуфинала Кубка Гагарина. В серии с ярославским «Локомотивом» вратарь получил травму и не смог продолжить играть. Оставшиеся матчи серии место в воротах челябинской команды занимал Сергей Мыльников. Зак Фукале стал одним из номинантов премии КХЛ Фото: пресс-служба ХК «Трактор» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вратаря челябинского ХК «Трактор» Зака Фукале номинировали на приз «Лучший вратарь» прошедшего сезона КХЛ. Об этом URA.RU 3 мая сообщили в пресс-службе клуба. «Зак Фукале — номинант на приз „Лучший вратарь“ КХЛ сезона 2023/2024. Обладатель награды определится по итогам голосования тренеров команд, принимавших участие в прошедшем чемпионате», — сообщили URA.RU в пресс-службе ХК «Трактор». По итогам прошедшего регулярного сезона Фукале провел за «черно-белых» 57 матчей, одержав в них 32 победы. Шесть матчей вратарь отыграл на ноль. Фукале помог «Трактору» дойти до полуфинала Кубка Гагарина. В серии с ярославским «Локомотивом» вратарь получил травму и не смог продолжить играть. Оставшиеся матчи серии место в воротах челябинской команды занимал Сергей Мыльников.