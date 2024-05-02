Вратаря челябинского ХК «Трактор» Зака Фукале номинировали на приз «Лучший вратарь» прошедшего сезона КХЛ. Об этом URA.RU 3 мая сообщили в пресс-службе клуба.
«Зак Фукале — номинант на приз „Лучший вратарь“ КХЛ сезона 2023/2024. Обладатель награды определится по итогам голосования тренеров команд, принимавших участие в прошедшем чемпионате», — сообщили URA.RU в пресс-службе ХК «Трактор».
По итогам прошедшего регулярного сезона Фукале провел за «черно-белых» 57 матчей, одержав в них 32 победы. Шесть матчей вратарь отыграл на ноль.
Фукале помог «Трактору» дойти до полуфинала Кубка Гагарина. В серии с ярославским «Локомотивом» вратарь получил травму и не смог продолжить играть. Оставшиеся матчи серии место в воротах челябинской команды занимал Сергей Мыльников.
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