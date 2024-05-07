Челябинский губернатор Текслер поздравил президента Путина с инаугурацией. Видео

07 мая 2024 в 15:51 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер был одним из участников церемонии инаугурации главы государства Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Инаугурация президента России Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил президента Владимира Путина в день его инаугурации. Видео, записанное в Кремле, появилось в интернете 7 мая. «Сегодня исторический день. Челябинская область также показала исторически-высокую явку и результат на выборах президента. Это подтверждает, что общество консолидировалось и объединилось вокруг Владимира Путина. Сегодня с одно стороны начало нового срока. С другой мы понимаем, что страна продолжит активное развитие и в экологии, и в технологическом секторе и, конечно, в социальном — будет улучшаться жизнь наших граждан. Поэтому желаем президенту успехов, чтобы все получалось и дальше. Вся страна вместе с президентом». Церемония инаугурации, на которой Владимир Путин принял присягу и стал президентом России до 2030 года, состоялась в Москве. В ходе нее глава государства сделал ряд программных заявлений. Видео: telegram-канал MDK Челябинск, https://t.me/MDK_Chelyabinsk/9828 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил президента Владимира Путина в день его инаугурации. Видео, записанное в Кремле, появилось в интернете 7 мая. «Сегодня исторический день. Челябинская область также показала исторически-высокую явку и результат на выборах президента. Это подтверждает, что общество консолидировалось и объединилось вокруг Владимира Путина. Сегодня с одно стороны начало нового срока. С другой мы понимаем, что страна продолжит активное развитие и в экологии, и в технологическом секторе и, конечно, в социальном — будет улучшаться жизнь наших граждан. Поэтому желаем президенту успехов, чтобы все получалось и дальше. Вся страна вместе с президентом». Церемония инаугурации, на которой Владимир Путин принял присягу и стал президентом России до 2030 года, состоялась в Москве. В ходе нее глава государства сделал ряд программных заявлений. Видео: telegram-канал MDK Челябинск, https://t.me/MDK_Chelyabinsk/9828