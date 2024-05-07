Челябинский губернатор Текслер поздравил президента Путина с инаугурацией. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция в ТАССе, посвященная проведению первого окружного форума "Российская креативная неделя - Урал" с 24 по 25 апреля в Челябинске. 17 апреля 2024. Москва, текслер алексей
Алексей Текслер был одним из участников церемонии инаугурации главы государства Фото:
новость из сюжета
Инаугурация президента России

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил президента Владимира Путина в день его инаугурации. Видео, записанное в Кремле, появилось в интернете 7 мая.

«Сегодня исторический день. Челябинская область также показала исторически-высокую явку и результат на выборах президента. Это подтверждает, что общество консолидировалось и объединилось вокруг Владимира Путина. Сегодня с одно стороны начало нового срока. С другой мы понимаем, что страна продолжит активное развитие и в экологии, и в технологическом секторе и, конечно, в социальном — будет улучшаться жизнь наших граждан. Поэтому желаем президенту успехов, чтобы все получалось и дальше. Вся страна вместе с президентом».

Церемония инаугурации, на которой Владимир Путин принял присягу и стал президентом России до 2030 года, состоялась в Москве. В ходе нее глава государства сделал ряд программных заявлений.

Видео: telegram-канал MDK Челябинск, https://t.me/MDK_Chelyabinsk/9828

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил президента Владимира Путина в день его инаугурации. Видео, записанное в Кремле, появилось в интернете 7 мая. «Сегодня исторический день. Челябинская область также показала исторически-высокую явку и результат на выборах президента. Это подтверждает, что общество консолидировалось и объединилось вокруг Владимира Путина. Сегодня с одно стороны начало нового срока. С другой мы понимаем, что страна продолжит активное развитие и в экологии, и в технологическом секторе и, конечно, в социальном — будет улучшаться жизнь наших граждан. Поэтому желаем президенту успехов, чтобы все получалось и дальше. Вся страна вместе с президентом». Церемония инаугурации, на которой Владимир Путин принял присягу и стал президентом России до 2030 года, состоялась в Москве. В ходе нее глава государства сделал ряд программных заявлений. Видео: telegram-канал MDK Челябинск, https://t.me/MDK_Chelyabinsk/9828
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...