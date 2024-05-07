Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил президента Владимира Путина в день его инаугурации. Видео, записанное в Кремле, появилось в интернете 7 мая.
«Сегодня исторический день. Челябинская область также показала исторически-высокую явку и результат на выборах президента. Это подтверждает, что общество консолидировалось и объединилось вокруг Владимира Путина. Сегодня с одно стороны начало нового срока. С другой мы понимаем, что страна продолжит активное развитие и в экологии, и в технологическом секторе и, конечно, в социальном — будет улучшаться жизнь наших граждан. Поэтому желаем президенту успехов, чтобы все получалось и дальше. Вся страна вместе с президентом».
Церемония инаугурации, на которой Владимир Путин принял присягу и стал президентом России до 2030 года, состоялась в Москве. В ходе нее глава государства сделал ряд программных заявлений.
Видео: telegram-канал MDK Челябинск, https://t.me/MDK_Chelyabinsk/9828
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!