В Перми завершились поиски пропавшей певицы

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Женщина пропала 24 апреля Фото:

В Перми завершились поиски 49-летней Светланы Масловой. Женщина пропала 24 апреля и с тех пор не выходила на связь.

«Светлана Маслова, 49 лет. Найдена погибшей», — сообщили в группе поискового отряда Ирины Бухановой в соцсети «ВКонтакте».

Подробности гибели женщины не уточняют. Ранее стало известно, что она занимается вокалом, а проживает в микрорайоне Садовый. На поиски пермячки собирали волонтеров.

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В Перми завершились поиски 49-летней Светланы Масловой. Женщина пропала 24 апреля и с тех пор не выходила на связь. «Светлана Маслова, 49 лет. Найдена погибшей», — сообщили в группе поискового отряда Ирины Бухановой в соцсети «ВКонтакте». Подробности гибели женщины не уточняют. Ранее стало известно, что она занимается вокалом, а проживает в микрорайоне Садовый. На поиски пермячки собирали волонтеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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