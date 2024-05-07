В Перми завершились поиски пропавшей певицы

Женщина пропала 24 апреля
В Перми завершились поиски 49-летней Светланы Масловой. Женщина пропала 24 апреля и с тех пор не выходила на связь.
«Светлана Маслова, 49 лет. Найдена погибшей», — сообщили в группе поискового отряда Ирины Бухановой в соцсети «ВКонтакте».
Подробности гибели женщины не уточняют. Ранее стало известно, что она занимается вокалом, а проживает в микрорайоне Садовый. На поиски пермячки собирали волонтеров.
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