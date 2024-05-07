В Перми прокуратура завела уголовное дело на банду, которая избивала прохожих

08 мая 2024 в 10:18 Размер текста - 17 +

Банда нападала в центре города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Прокуратура Пермского края взяла под контроль случаи нападения на прохожих. Банда неизвестных мужчин избивала людей в центре Перми. Среди их жертв есть несовершеннолетние. «Несколько молодых людей, используя малозначительные поводы, в период майских праздников совершали нападение на граждан. В результате от их противоправных действий пострадало не менее четырех человек, которым были нанесены телесные повреждения», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края. В ведомстве добавили, что личности всех нападавших установили и ведется следствие. Ранее в СМИ появилась информация, что банда неизвестных безнаказанно избивает прохожих на улице. Мама одного из пострадавших рассказала «Газете.ru», что драка произошла за гаражами на улице Героев Хасана, 7. Ее сын шел с другом, когда на них напали и избили. Молодой человек оказался в больнице с сотрясением головного мозга. Позже эти же люди избили 14-летнего подростка около ЖК «Арсенал». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура Пермского края взяла под контроль случаи нападения на прохожих. Банда неизвестных мужчин избивала людей в центре Перми. Среди их жертв есть несовершеннолетние. «Несколько молодых людей, используя малозначительные поводы, в период майских праздников совершали нападение на граждан. В результате от их противоправных действий пострадало не менее четырех человек, которым были нанесены телесные повреждения», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края. В ведомстве добавили, что личности всех нападавших установили и ведется следствие. Ранее в СМИ появилась информация, что банда неизвестных безнаказанно избивает прохожих на улице. Мама одного из пострадавших рассказала «Газете.ru», что драка произошла за гаражами на улице Героев Хасана, 7. Ее сын шел с другом, когда на них напали и избили. Молодой человек оказался в больнице с сотрясением головного мозга. Позже эти же люди избили 14-летнего подростка около ЖК «Арсенал».