07 мая 2024

В Перми прокуратура завела уголовное дело на банду, которая избивала прохожих

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Коллекторы. Екатеринбург, бандитизм, бита, насилие, грабеж, агрессия
Банда нападала в центре города Фото:

Прокуратура Пермского края взяла под контроль случаи нападения на прохожих. Банда неизвестных мужчин избивала людей в центре Перми. Среди их жертв есть несовершеннолетние.

«Несколько молодых людей, используя малозначительные поводы, в период майских праздников совершали нападение на граждан. В результате от их противоправных действий пострадало не менее четырех человек, которым были нанесены телесные повреждения», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края. В ведомстве добавили, что личности всех нападавших установили и ведется следствие.

Ранее в СМИ появилась информация, что банда неизвестных безнаказанно избивает прохожих на улице. Мама одного из пострадавших рассказала «Газете.ru», что драка произошла за гаражами на улице Героев Хасана, 7. Ее сын шел с другом, когда на них напали и избили. Молодой человек оказался в больнице с сотрясением головного мозга. Позже эти же люди избили 14-летнего подростка около ЖК «Арсенал».

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Прокуратура Пермского края взяла под контроль случаи нападения на прохожих. Банда неизвестных мужчин избивала людей в центре Перми. Среди их жертв есть несовершеннолетние. «Несколько молодых людей, используя малозначительные поводы, в период майских праздников совершали нападение на граждан. В результате от их противоправных действий пострадало не менее четырех человек, которым были нанесены телесные повреждения», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края. В ведомстве добавили, что личности всех нападавших установили и ведется следствие. Ранее в СМИ появилась информация, что банда неизвестных безнаказанно избивает прохожих на улице. Мама одного из пострадавших рассказала «Газете.ru», что драка произошла за гаражами на улице Героев Хасана, 7. Ее сын шел с другом, когда на них напали и избили. Молодой человек оказался в больнице с сотрясением головного мозга. Позже эти же люди избили 14-летнего подростка около ЖК «Арсенал».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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