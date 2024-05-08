В Челябинской области перестанет ходить несколько электричек

В Челябинской области временно перестанут ходить несколько электричек. Как сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД), курсировать не будет четыре поезда.
«Изменения пройдут в связи с плановыми работами по обновлению пути на перегоне Мисяш — 2038 км. Временно не будет курсировать четыре пригородных поезда», — рассказали в ЮУЖД.
Временно отменят электрички № 6005 Челябинск — Миасс-1, № 6016 Миасс-1 — Челябинск, № 7135 Челябинск — Бакал и № 7136 Бакал — Челябинск. Приостановка будет продолжаться в определенные даты, свои для каждого поезда.
При этом маршрут пригородных поездов 15, 16, 21, 22, 23, 29, 30 мая будет ограничен от или до станции Бишкиль для поездов № 6007 Челябинск — Миасс-1 (конечный пункт маршрута — станция Бишкиль), № 6007 Челябинск —Миасс-1 (конечный пункт маршрута — Бишкиль) или № 6008 Миасс-1 — Челябинск (начальный пункт маршрута — Бишкиль).
Также, предупредили на железной дороге, изменится расписание ряда электричек златоустовского направления. В ЮУЖД попросили при планировании поездок уточнять расписание.
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