Общество Путин обратился к жителям Севастополя в 80-ю годовщину освобождения 09 мая 2024 в 12:46 Размер текста - 17 + Путин отдельно поздравил с Днем Победы жителей Севастополя Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин поздравил жителей Севастополя с годовщиной освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Он отметил их подвиги и героизм. «Поздравляю вас с 80-й годовщиной освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков и с замечательным праздником — Днем Великой Победы», — говорится в обращении президента Российской Федерации, которое опубликовано на сайте Кремля. Путин заявил, что Севастополь с первых дней основания играл важную роль в истории страны. Он также отметил подвиг защитников города — бойцов, командиров Красной Армии, моряков-черноморцев, участников партизанского движения, мирных жителей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Президент России Владимир Путин поздравил жителей Севастополя с годовщиной освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Он отметил их подвиги и героизм. «Поздравляю вас с 80-й годовщиной освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков и с замечательным праздником — Днем Великой Победы», — говорится в обращении президента Российской Федерации, которое опубликовано на сайте Кремля. Путин заявил, что Севастополь с первых дней основания играл важную роль в истории страны. Он также отметил подвиг защитников города — бойцов, командиров Красной Армии, моряков-черноморцев, участников партизанского движения, мирных жителей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям