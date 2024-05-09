Путин обратился к жителям Севастополя в 80-ю годовщину освобождения

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Севастополя с годовщиной освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Он отметил их подвиги и героизм.
«Поздравляю вас с 80-й годовщиной освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков и с замечательным праздником — Днем Великой Победы», — говорится в обращении президента Российской Федерации, которое опубликовано на сайте Кремля. Путин заявил, что Севастополь с первых дней основания играл важную роль в истории страны. Он также отметил подвиг защитников города — бойцов, командиров Красной Армии, моряков-черноморцев, участников партизанского движения, мирных жителей.
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