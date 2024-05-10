Депутат Жолобов раскритиковал качели в парке Ленинского района Челябинска

Новый интерьер в парке вызывает вопросы и у жителей (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Депутат заксобрания области от партии «Справедливая Россия — за правду» Павел Жолобов высмеял новые качели, установленные в парке Челябинска в Ленинском районе. Ему не понравилось, что качели больше похожи на скамейки, на которых нельзя раскачиваться и опубликовал в соцсетях мнение жителя города.

«Иду по своим делам и вижу — в Ленинском районе сделали замечательный сквер. Это рабочий район, все замечательно. И смотрю качели и вопрос — вы в детстве на качелях качались или сидели? Это как?» — опубликовал депутат в своем telegram-канале видео челябинца Сергея Евстафьева. Жолобов поддержал претензии жителя, назвав это «благоустройством по Челябински».

В администрации района сообщили, что депутат перепутал качели с мебелью. Опубликованные им на видео предметы предназначены для пассивного отдыха.

«Зачем? Ну это философский вопрос», — ответил мэрии района Жолобов с соцсетях.

В Челябинске ранее презентовали концепцию капитального ремонта парка имени Гагарина, отметив, что она будет космической. Реконструкция парка Гагарина предполагает создание детских площадок на космическую тематику, появление зоны геопластики и большой зоны для игры в настольный теннис, большой песочницы, детского манежа, внушительной по своим размерам фуд-корта, парового и углового фонтанов.