Сколько денег потратили пермские лотерейные миллионеры, чтобы выиграть суперпризы

Жителям Пермского края приносили удачу лотерейные билеты стоимостью от 15 рублей

В 2024 году жители Пермского края уже несколько раз выиграли многомиллионные призы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Житель Пермского края 9 мая 2024 года стал обладателем суперприза в лотерее и выиграл 9,1 млн рублей. Удачу ему принес лотерейный билет, который победитель купил за 300 рублей. URA.RU рассказывает, сколько денег потратили и сколько получили другие лотерейные миллионеры в 2024 году.

15 рублей

В апреле 2024 года жителю Пермского края улыбнулась удача, когда он купил лотерейный билет за 15 рублей. Тогда он стал обладателем приза в размере 1,2 млн рублей. Других подробностей о миллионере не сообщается.

50 рублей

В январе 2024 года житель региона купил лотерейный билет за 50 рублей и стал обладателем суперприза в размере 36,2 млн рублей. Это один из самых крупных выигрышей в регионе. Также о победителе известно, что свой выигрыш он оформил спустя месяц после объявления результатов, но свои данные и другие подробности раскрывать не стал.

100 рублей

Большинство пермских победителей лотерей покупали билеты за 100 рублей. Так, в феврале участник розыгрыша выиграл 5 млн рублей, в апреле призы составили 3,3 млн и 9,7 млн рублей. Еще два жителя края также потратили по 100 рублей и выиграли по одному млн рублей в праздничном тираже в честь 8 Марта.

Ранее URA.RU рассказало, что житель Пермского края стал обладателем суперприза в размере 9,1 млн рублей в тираже лотереи, который состоялся 9 мая 2024 года. Чтобы выиграть, он купил билет за 300 рублей. Несмотря на солидный выигрыш, победитель получит на руки только 7,8 млн рублей, так как остальная сумма уйдет на оплату налогов.