В День Весны и Труда пермяк расстрелял знакомого из ружья

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Стрелок. Москва, охотник, стрелок, ружье, ружье в руках
Ружье после преступления подозреваемый выбросил в реку (архивное фото) Фото:

В Пермском крае следователи предъявили жителю Соликамска обвинение в убийстве. По версии СК, мужчина 1 мая, когда в России отмечают Праздник Весны и Труда, застрелил знакомого из ружья.

«В вечернее время 1 мая 2024 года обвиняемый, находясь во дворе одного из частных домов в поселке Вильва Соликамского городского округа Пермского края, по причине личных неприязненных отношений совершил три выстрела из охотничьего ружья в своего знакомого. От полученных ранений 52- летний мужчина скончался на месте преступления, а злоумышленник скрылся», — сообщает telegram-канал СУ СКР по пермскому краю.

Подозреваемого позже задержали, суд отправил его в СИЗО. Как ранее рассказывало URA.RU, оружие, из которого было совершено убийство, нашли на дне реки Вильва.

Ружье водолазы нашли на дне реки
Ружье водолазы нашли на дне реки
Фото:

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В Пермском крае следователи предъявили жителю Соликамска обвинение в убийстве. По версии СК, мужчина 1 мая, когда в России отмечают Праздник Весны и Труда, застрелил знакомого из ружья. «В вечернее время 1 мая 2024 года обвиняемый, находясь во дворе одного из частных домов в поселке Вильва Соликамского городского округа Пермского края, по причине личных неприязненных отношений совершил три выстрела из охотничьего ружья в своего знакомого. От полученных ранений 52- летний мужчина скончался на месте преступления, а злоумышленник скрылся», — сообщает telegram-канал СУ СКР по пермскому краю. Подозреваемого позже задержали, суд отправил его в СИЗО. Как ранее рассказывало URA.RU, оружие, из которого было совершено убийство, нашли на дне реки Вильва.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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