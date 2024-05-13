В День Весны и Труда пермяк расстрелял знакомого из ружья

Ружье после преступления подозреваемый выбросил в реку (архивное фото) Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Пермском крае следователи предъявили жителю Соликамска обвинение в убийстве. По версии СК, мужчина 1 мая, когда в России отмечают Праздник Весны и Труда, застрелил знакомого из ружья.

«В вечернее время 1 мая 2024 года обвиняемый, находясь во дворе одного из частных домов в поселке Вильва Соликамского городского округа Пермского края, по причине личных неприязненных отношений совершил три выстрела из охотничьего ружья в своего знакомого. От полученных ранений 52- летний мужчина скончался на месте преступления, а злоумышленник скрылся», — сообщает telegram-канал СУ СКР по пермскому краю.

Подозреваемого позже задержали, суд отправил его в СИЗО. Как ранее рассказывало URA.RU, оружие, из которого было совершено убийство, нашли на дне реки Вильва.

Ружье водолазы нашли на дне реки СУ СКР по Пермскому краю Фото: